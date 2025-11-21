終結畸形遺傳 三指爸喜迎十指健康寶寶

▲北醫附醫生殖醫學中心團隊協助李先生（右4）與妻子（右3）生下健康女嬰，成功終結「新生突變」的遺傳傳遞。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

出生時只有3根手指的李先生從小到大接受過50多次手術，從未想過有一天能抱著一個「10根手指」自己的孩子，台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心昨天分享，團隊成功阻斷導致「龍蝦爪畸形」的TP63罕病基因，協助李先生與妻子生下健康女嬰，成功終結「新生突變」的遺傳傳遞。

北醫阻斷罕病基因 不再「新生突變」

李先生出生就罹患罕見的「裂手－外胚層發育不良–顎裂症候群」（EEC），雙手呈現典型3指畸形，因外貌差異自幼遭棄，後由美國小兒血液腫瘤權威James S. Miser醫師收養赴美，且從小歷經唇顎裂、泌尿道、眼部等大大小小超過50次手術，成家後他與妻子Liz希望下一代不必再承受同樣痛苦，因此到北醫附醫尋求生殖醫療協助。

北醫附醫生殖醫學中心主任陳啟煌指出，EEC發生率僅10萬分之1，若父母任一方帶有突變，下一代約5成機率發病。李先生為收養身分，無法取得原生父母基因資料，必須「從零開始」找出突變來源。團隊透過全外顯子掃描及短核苷酸重複序列分析，精準定位TP63新生突變，並進入PGT-M（單一基因遺傳性疾病檢測）進行胚胎檢測。

Liz經歷3次取卵，共取得17顆胚胎，其中6顆未帶突變，排除染色體異常後僅剩2顆可用，最終植入其中1顆，1次成功懷孕。

陳啟煌笑說，第1次在超音波上看到10根手指時，團隊「歡聲雷動」，因為這象徵突變已在這一代被終結，女嬰於今年9月足月出生，健康正常，也不會再把疾病傳給下一代。

療程費用逾百萬 醫盼更多社福協助

迎來健康孩子的Liz說，一路上得到許多協助，非常感謝，看到寶寶平安出生，真的是奇蹟！被問到是否想生第2胎？她也笑著說，「當然，我們還有一顆健康胚胎！」

陳啟煌說，全球已知有逾6000種單基因疾病，如地中海貧血、血友病、脊髓性肌肉萎縮症等，都能藉此技術降低遺傳風險。不過，從取卵到基因與染色體檢測，療程費用超過百萬元，不是一般家庭負擔得起，許多人可能在反覆取卵與等待結果中就放棄，若有更多社福或公益基金協助，將能讓更多原本可能被命運綁住的孩子，有機會開啟健康人生。

