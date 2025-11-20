自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

食道癌合併下咽癌 微創食道切除免氣切

2025/11/20 05:30
食道癌合併下咽癌 微創食道切除免氣切

▲洪嘉聰醫師表示，根據臨床數據，食道癌第1期5年存活率可達7至9成。（台北慈濟醫院提供）

記者黃政嘉／新北報導

48歲張先生因喉嚨有異物感與吞嚥不順，看診時發現下咽部有腫瘤，食道中、下段切片確診「鱗狀細胞癌」合併淋巴轉移，為第3期食道癌合併第4期下咽癌。經化療、放射線治療與免疫治療，食道、下咽部腫瘤縮小，醫師藉由胸腔鏡、腹腔鏡執行微創次全食道切除手術，並以胃管與頸部食道縫合重建，術後僅需定期以藥物治療追蹤。

術後定期藥物治療 維持生活品質

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰指出，食道癌分腺癌與鱗狀細胞癌2種，腺癌與胃食道逆流相關，常發生在下段或胃交界處；鱗狀細胞癌則多見於食道中段，由刺激性物質引起細胞病變，且因食道與下咽位置相近，有約5%機率合併發生癌症。

洪嘉聰說，張男長年抽菸、喝酒、嚼檳榔，雖合併下咽癌，但經放射線治療後腫瘤縮小，經醫療團隊評估，食道癌以微創手術切除與重建，下咽癌持續以藥物治療，避免全喉切除與永久氣切，維持術後生活品質，但畢竟是切除縫合手術，部分病人會在術後出現滲漏或狹窄情形，須再接受擴張治療改善進食情況，若病人有復發情況，或因高齡、共病不適合手術者，則以化療、放療或免疫治療為主。

洪嘉聰說明，因食道缺乏疼痛神經，初期多無症狀，隨腫瘤擴大，會出現吞嚥困難、喉嚨異物感、聲音沙啞或體重下降，若未治療會侵犯周邊器官或淋巴。根據臨床數據，食道癌第1期5年存活率可達7至9成，第2期約4至6成，第3期降到2至4成，第4期低於5%，早期發現是治療關鍵，提醒民眾喉嚨不適應儘快就醫，避免菸、酒、檳榔，少吃煙燻、香腸等加工、過熱食品，減少長期刺激，降低罹患食道癌風險。

台北慈濟醫院表示，「微創食道切除術」為健保給付，但需要支付胸腔鏡、腹腔鏡等耗材費用約5萬至8萬元。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中