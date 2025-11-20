自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

多囊體質懷孕 首重血糖及體重控制

2025/11/20 05:30
多囊體質懷孕 首重血糖及體重控制

▲「多囊」媽媽控制血糖值及體重很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／高子晴

當「多囊性卵巢症候群」（簡稱PCOS、多囊）女性懷孕後，孕產過程中可能面臨早期流產、妊娠糖尿病、妊娠高血壓、子癲前症、胎兒過大、肺栓塞等併發症。雖然聽起來很可怕，但是每個人風險是不一樣的，可以透過孕前評估和孕期檢查來了解自己的風險程度，甚至可以做一些預防措施。

「多囊性卵巢症候群」患者的卵巢呈現過多的小卵泡，引發一系列體質的變化，包含雄性激素過高、黃體化激素（LH）升高、胰島素阻抗性，除了會造成月經異常及不孕症，還會影響身體代謝機能。由於懷孕時母體會發生許多生理變化，可能將潛在的代謝及心血管問題表現出來。

孕前評估和孕期檢查 醫師專業把關防風險

首先，孕前要評估自己是否肥胖（BMI〉27）或過重（BMI24-27），懷孕期間應注意飲食均衡並控制體重，孕前BMI〉30者建議孕期總增重5-9公斤，孕前BMI25-30者建議孕期總增重7-11.5公斤。

孕前如有糖尿病者，建議改成胰島素控制血糖，血糖值在妊娠20週以後可能飆升，需要密集追蹤調整適合的胰島素劑量。孕前血糖正常者，可以等到妊娠24-28週接受妊娠糖尿病篩檢，俗稱「喝糖水檢測」。如有異常，則需進一步飲食控制或藥物治療。

懷孕初期，可以考慮做子癲前症篩檢（妊娠11-13週），根據血壓、超音波子宮動脈血流、抽血結果算出子癲前症風險，若報告顯示為「高風險」者，建議妊娠12-36週服用低劑量阿斯匹靈。研究指出，此舉可以減少大約82%子癲前症發生；如報告顯示為「低風險」者，則常規監測血壓和尿蛋白即可。

孕婦在產後靜脈栓塞及肺栓塞風險會提高約4-6倍，懷孕時要注意自己是否為最高風險者（有血栓病史）、高風險者（孕前之BMI〉25、年齡〉34歲、人工生殖、多胞胎、抽菸、長期臥床安胎）、一般風險者（產後長時間臥床），建議產後盡早下床活動、穿彈性襪或腿部氣壓式加壓，如為最高風險者則需要預防性抗凝血劑。

多囊媽媽的體質各不相同，只要定期追蹤讓專業把關風險、做好體重管理、穩定生活作息，大多數人都能平安迎接健康的寶寶。

（作者為生生不息婦產科暨生殖中心醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中