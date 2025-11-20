多囊體質懷孕 首重血糖及體重控制

▲「多囊」媽媽控制血糖值及體重很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／高子晴

當「多囊性卵巢症候群」（簡稱PCOS、多囊）女性懷孕後，孕產過程中可能面臨早期流產、妊娠糖尿病、妊娠高血壓、子癲前症、胎兒過大、肺栓塞等併發症。雖然聽起來很可怕，但是每個人風險是不一樣的，可以透過孕前評估和孕期檢查來了解自己的風險程度，甚至可以做一些預防措施。

「多囊性卵巢症候群」患者的卵巢呈現過多的小卵泡，引發一系列體質的變化，包含雄性激素過高、黃體化激素（LH）升高、胰島素阻抗性，除了會造成月經異常及不孕症，還會影響身體代謝機能。由於懷孕時母體會發生許多生理變化，可能將潛在的代謝及心血管問題表現出來。

孕前評估和孕期檢查 醫師專業把關防風險

首先，孕前要評估自己是否肥胖（BMI〉27）或過重（BMI24-27），懷孕期間應注意飲食均衡並控制體重，孕前BMI〉30者建議孕期總增重5-9公斤，孕前BMI25-30者建議孕期總增重7-11.5公斤。

孕前如有糖尿病者，建議改成胰島素控制血糖，血糖值在妊娠20週以後可能飆升，需要密集追蹤調整適合的胰島素劑量。孕前血糖正常者，可以等到妊娠24-28週接受妊娠糖尿病篩檢，俗稱「喝糖水檢測」。如有異常，則需進一步飲食控制或藥物治療。

懷孕初期，可以考慮做子癲前症篩檢（妊娠11-13週），根據血壓、超音波子宮動脈血流、抽血結果算出子癲前症風險，若報告顯示為「高風險」者，建議妊娠12-36週服用低劑量阿斯匹靈。研究指出，此舉可以減少大約82%子癲前症發生；如報告顯示為「低風險」者，則常規監測血壓和尿蛋白即可。

孕婦在產後靜脈栓塞及肺栓塞風險會提高約4-6倍，懷孕時要注意自己是否為最高風險者（有血栓病史）、高風險者（孕前之BMI〉25、年齡〉34歲、人工生殖、多胞胎、抽菸、長期臥床安胎）、一般風險者（產後長時間臥床），建議產後盡早下床活動、穿彈性襪或腿部氣壓式加壓，如為最高風險者則需要預防性抗凝血劑。

多囊媽媽的體質各不相同，只要定期追蹤讓專業把關風險、做好體重管理、穩定生活作息，大多數人都能平安迎接健康的寶寶。

（作者為生生不息婦產科暨生殖中心醫師）

