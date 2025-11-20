自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

冬季養生5要點 身心安康好過冬

2025/11/20 05:30
冬季養生5要點 身心安康好過冬

▲冬季外出時要注意保暖；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王顥霈

冬季養生5要點 身心安康好過冬

▲冬天可吃藥膳暖身。（照片提供／王顥霈）

冬天是寒冷與收藏的季節。在萬物潛藏，陽氣伏於內之時，人體也應順應自然，養藏精氣、保護陽氣。若能在冬季好好調養，便能為來年春天奠定健康的根基。掌握以下5個重點，身心安康好過冬。

冬季養生5要點 身心安康好過冬

▲冬季可做瑜伽等柔和運動。（照片提供／王顥霈）

藏精養腎 孕育來春生機

●順時而養：重在「藏」與「溫」

冬季屬「水」，對應臟腑為「腎」。中醫認為「腎為先天之本」，若冬天不養腎，容易導致腰膝痠軟、畏寒、頻尿、疲倦、怕冷、手腳冰冷等症狀。因此，冬季應以「藏精養腎、溫補陽氣」為核心，避免過度勞累、熬夜及過度耗精之事。同時，也要防寒保暖，以免寒邪入侵體內，損傷陽氣。

●飲食調理：溫補為主，忌過燥過熱

冬季人體新陳代謝減慢，飲食宜溫和滋補。中醫強調「補而不膩、溫而不燥」，建議依個人體質選擇合適的食補方式。

溫陽食材：羊肉、牛肉、雞肉、核桃、韭菜、蔥、薑、蒜、桂圓、枸杞、黑芝麻等，能溫腎助陽、改善畏寒體質。

養腎湯品：如「黑豆排骨湯」、「羊肉當歸湯」、「杜仲腰花湯」、「山藥枸杞雞湯」等，既能補腎強腰，又能暖身驅寒。

●起居作息：早睡晚起，養陽護陰

冬季作息應「早睡晚起，必待日光」。外出時要注意保暖，特別是頭、頸、背、腰與足部。宜適度運動，如太極、八段錦、快走、瑜伽等柔和運動，運動時間以上午陽氣漸升或傍晚日落前為佳。

●情志調養：靜養心神，防冬季憂鬱

冬季陽氣收斂，人的情緒也易低落。因此，冬季宜「靜養心神」，保持心境平和，避免思慮過度。可透過靜坐、深呼吸、冥想、聽音樂等方式，幫助心腎相交、調和陰陽，使精神安定、睡眠改善。

●保健養身：穴位按摩與艾灸溫補

冬天艾灸是一項極佳的養生法，可驅寒助陽、強化免疫力。建議可在關元、足三里、氣海、腎俞等穴位溫灸，能補腎壯陽、溫通經絡。

冬季是萬物閉藏的時節，也是人體養精蓄能的最佳時機。順應天時、節制勞作、合理飲食、調暢情志，便能固護陽氣、滋養腎精，為來年的健康打下堅實的基礎。學會「藏」，讓身體與自然共呼吸，在靜謐的冬日裡，孕育來春的生機。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部中醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中