冬季養生5要點 身心安康好過冬

▲冬季外出時要注意保暖；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王顥霈

▲冬天可吃藥膳暖身。（照片提供／王顥霈）

冬天是寒冷與收藏的季節。在萬物潛藏，陽氣伏於內之時，人體也應順應自然，養藏精氣、保護陽氣。若能在冬季好好調養，便能為來年春天奠定健康的根基。掌握以下5個重點，身心安康好過冬。

▲冬季可做瑜伽等柔和運動。（照片提供／王顥霈）

藏精養腎 孕育來春生機

●順時而養：重在「藏」與「溫」

冬季屬「水」，對應臟腑為「腎」。中醫認為「腎為先天之本」，若冬天不養腎，容易導致腰膝痠軟、畏寒、頻尿、疲倦、怕冷、手腳冰冷等症狀。因此，冬季應以「藏精養腎、溫補陽氣」為核心，避免過度勞累、熬夜及過度耗精之事。同時，也要防寒保暖，以免寒邪入侵體內，損傷陽氣。

●飲食調理：溫補為主，忌過燥過熱

冬季人體新陳代謝減慢，飲食宜溫和滋補。中醫強調「補而不膩、溫而不燥」，建議依個人體質選擇合適的食補方式。

溫陽食材：羊肉、牛肉、雞肉、核桃、韭菜、蔥、薑、蒜、桂圓、枸杞、黑芝麻等，能溫腎助陽、改善畏寒體質。

養腎湯品：如「黑豆排骨湯」、「羊肉當歸湯」、「杜仲腰花湯」、「山藥枸杞雞湯」等，既能補腎強腰，又能暖身驅寒。

●起居作息：早睡晚起，養陽護陰

冬季作息應「早睡晚起，必待日光」。外出時要注意保暖，特別是頭、頸、背、腰與足部。宜適度運動，如太極、八段錦、快走、瑜伽等柔和運動，運動時間以上午陽氣漸升或傍晚日落前為佳。

●情志調養：靜養心神，防冬季憂鬱

冬季陽氣收斂，人的情緒也易低落。因此，冬季宜「靜養心神」，保持心境平和，避免思慮過度。可透過靜坐、深呼吸、冥想、聽音樂等方式，幫助心腎相交、調和陰陽，使精神安定、睡眠改善。

●保健養身：穴位按摩與艾灸溫補

冬天艾灸是一項極佳的養生法，可驅寒助陽、強化免疫力。建議可在關元、足三里、氣海、腎俞等穴位溫灸，能補腎壯陽、溫通經絡。

冬季是萬物閉藏的時節，也是人體養精蓄能的最佳時機。順應天時、節制勞作、合理飲食、調暢情志，便能固護陽氣、滋養腎精，為來年的健康打下堅實的基礎。學會「藏」，讓身體與自然共呼吸，在靜謐的冬日裡，孕育來春的生機。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部中醫師）

