健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

顏面骨折 「隱形切口」重建外貌不留疤

2025/11/19 05:30
顏面骨折 「隱形切口」重建外貌不留疤

▲醫療團隊透過「隱形切口」顏面重建技術，幫患者找回自信臉龐。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

顏面骨折 「隱形切口」重建外貌不留疤

▲鄭旭棠醫師提醒，民眾若臉部意外出現腫脹遲未消退、牙齒咬不到位置、張口困難或臉部某處摸起來麻木，都應盡速就醫，避免永久受損。（記者陳建志攝）

46歲王姓建築工在高處施工時失足，從5公尺高的平台跌落，臉部著地瞬間造成多處顏面骨折，整張臉嚴重腫脹，嘴唇深度撕裂且無法清楚說話，整形外科醫療團隊評估後，採用「隱形切口」的方式，不僅沒在臉上留下外露傷口，同時重建顏面骨骼，讓患者終於有勇氣再看自己的臉。

咬合功能恢復 臉部凹陷復原

亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭棠表示，高處墜落、車禍、重物撞擊等高能量外傷，都是導致顏面骨折的主要原因，臉部骨頭雖然看似堅硬，但結構細緻，患者往往在事故發生後短時間內就會出現臉部腫脹、瘀青、咬合不正、臉部凹陷變形、複視，甚至因神經受壓導致麻木。

該名患者到急診時，發現合併右股骨遠端及左股骨轉子間骨折，儘管當下意識清楚，但無法確定牙齒是否咬合正常。在處理完下肢骨折固定後，由整形外科接手處理臉部重建，評估後決定採用「隱形切口」的方式，透過口腔內及眼下結膜處進入，不在臉上留下任何外露傷口。

此手術方式因視野狹窄，任何偏差都可能影響臉部線條或功能，醫療團隊在狹小的空間內重建上頷骨、下頷骨及雙側顏面骨折處，同時使用可吸收的人工骨釘與骨板進行固定，讓骨架能在術後逐漸穩定並自行癒合。

王男術後醒來時雖仍有腫脹，但臉上看不見外露傷口，後續也逐漸恢復咬合功能，臉部凹陷也因骨架重建而回復原貌，讓他相當開心。

鄭旭棠提醒，高處工作者是顏面骨折的高風險族群，一旦意外受傷，並非只有外觀問題，而是涉及骨頭、肌肉、神經與眼睛的複合性傷害，民眾若意外後出現臉部腫脹遲未消退、牙齒咬不到位置、張口困難、眼睛重影或臉部某處摸起來麻木，都應盡速就醫，避免永久受損。

