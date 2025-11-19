32歲男珍奶當正餐 導致「做人」失敗

▲1名運將愛喝糖飲，結果精蟲質量差且DNA碎片多。（茂盛醫院提供）

記者黃旭磊／台中報導

▲1名運將把珍奶等含糖飲料當正餐吃，結果血糖過高，導致不孕；示意圖。（照片來源：shutterstock）

1名32歲計程車司機（簡稱運將）結婚3年，一直無法讓太太懷孕，前往台中茂盛醫院求孕，經抽血檢驗發現空腹血糖、糖化血色素及胰島素分泌超標，罹患糖尿病導致不孕，醫療團隊查出，運將每天把珍珠奶茶當正餐吃，經施打胰島素2個月後，血糖恢復正常，後續接受生殖醫學科試管療程才恢復正常。

治療控制血糖 恢復精蟲質量

這名運將婚後3年積極採取自然受孕，求神拜佛還是沒有好消息。2個月前接受茂盛醫院院長李茂盛治療，經抽血發現空腹血糖值異常，轉診給家醫科，從生理檢測報告及「眼底鏡」監測追蹤，發現血糖值高達近680mg/dL、糖化血色素（HbA1c）超過15，泌尿科也驗出精蟲質量差且DNA碎片多，推測為不孕主因。

請繼續往下閱讀...

家醫科醫師呂昀珊查出，患者日夜跑車，無法定時定量吃三餐，午晚餐長期喝珍奶這類的含糖飲料充饑，造成血糖瞬間飆高，更糟的是還吃高油、重口味、精緻澱粉食物當消夜，血糖值爆表、胰島素分泌當機，罹患糖尿病而不自知。

醫療團隊為運將施打胰島素，讓血糖在2個月後回到正常值，接著改成口服藥控制血糖，日前轉回生殖醫學科接受李茂盛做試管療程，精蟲質量恢復穩定。

泌尿科醫師陳卷書指出，目前台灣糖尿病患者約有250萬人，男性盛行率高於女性，由於糖尿病是神經病變中常見併發症，會大大影響性功能，以這名運將為例，患者尿道常發炎，導致精蟲DNA碎片多的比例上升，故很難自然受孕成功。

呂昀珊醫師呼籲，糖尿病嚴重會發生酮酸中毒、脫水及昏迷，並損害血管增加心臟病、中風等併發症，備孕第一要事就是把血糖盡速控制下來，否則不但生不了小孩，身體器官也受影響。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法