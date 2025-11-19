日本流感疫情提前爆發 恐牽動12月上旬流行

▲疫苗至少需2週產生保護力，疾管署建議，國人若屬公費接種對象應盡速接種，非公費者也可與醫師討論是否需自費接種；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

▲疾管署疫情中心主任李佳琳指出，上週流感重症與死亡多集中在未接種疫苗的長者與慢性病患。（記者邱芷柔攝）

日本、韓國與中國近期流感疫情明顯升溫，均以A型H3N2為主流株，歐美也呈上升趨勢，疾管署昨指出，國際疫情常牽動國內流行，加上本週氣溫明顯下降，國內流感疫情雖連降、脫離流行期但仍屬高點，預估12月上旬起可能再度上升，春節前後到達高峰，呼籲符合公費接種資格者盡速接種。

疾管署發言人曾淑慧表示，日本流感「提前約1個月」進入流行期，由往年11月提前到9月底、10月初，上週病例較前週增加約1.5倍，疫情明顯快速上升。國內疫情方面，隨著冷空氣南下、氣溫逐漸轉涼，呼吸道病毒活動也恐再升。

長者、慢性病患 應盡速打疫苗

疾管署疫情中心主任李佳琳指出，上週流感門急診仍超過9.3萬人次，重症與死亡多集中在未接種疫苗的長者與慢性病患。近4週社區最常檢出的病原仍以A型H3N2為主，上週新增流感重症42例、死亡10例，多數未接種疫苗或具慢性病史。

疾管署統計，截至11月17日，公費流感疫苗已接種逾583萬人次，新冠疫苗累計132.9萬人次。疾管署提醒，疫苗需至少2週產生保護力，建議國人若屬公費接種對象應盡速接種，非公費者也可與醫師討論是否需自費接種。至於公費流感疫苗剩不到90萬劑是否增購？曾淑慧回應，疫苗增購仍在評估中，尚未有最後定論。

新冠肺炎方面，上週門急診約1160人次，較前1週下降近1成，自10月以來新增病例中有96.3%未接種疫苗。全球陽性率多呈下降，但部分地區仍有上升跡象，國內不排除出現重症風險。

