健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

疾管署示警：腸病毒進入流行期 滿月女嬰重症不治

2025/11/19 05:30
疾管署示警：腸病毒進入流行期 滿月女嬰重症不治

▲勤洗手有助於防範腸病毒傳播；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

疾管署示警：腸病毒進入流行期 滿月女嬰重症不治

▲疾病管制署發言人曾淑慧指出，今年累計已有19例腸病毒重症，含9例死亡，為近6年來同期最高。（記者邱芷柔攝）

國內腸病毒疫情升溫，雖然往年多在夏季達到高峰，台灣偶爾也會出現冬季才進入流行的情況，今年同樣時序延後，疾管署發言人曾淑慧昨表示，國內已在上週正式進入腸病毒流行期，主要是「病毒型別轉換」，學齡前幼兒受影響加劇，社區病例也變得更為明顯。

曾淑慧說，今年初主要流行的伊科病毒11型以感染新生兒為主，幼兒感染多為輕症，社區病例並不明顯；但近期病毒型別已明顯洗牌，克沙奇A型占上風，包括A16、A5、A6，症狀以手足口症、咽峽炎為主，影響多集中在學齡前幼兒。曾淑慧說，台灣過去也曾在2016、2018、2024年於冬季達流行期，因此今年延後並非特殊現象。她提醒，目前疫情仍在上升，恐一路延續到寒假前後，預估明年1月底才可能明顯下降。

可能燒到1月底 才明顯降溫

在疫情持續升溫之際，疾管署也公布國內新增1例腸病毒重症死亡個案。防疫醫師林詠青說明，個案為中部1名早產、僅1個多月大的女嬰，11月上旬因食慾下降、活動力變差、尿量減少就醫，入院時已有血壓偏低、發炎指數升高、肝功能異常、血小板低下等情形，醫師初判敗血症，立即收入加護病房，但隔日便出現意識改變與休克，搶救後仍不幸身亡。後續檢驗確認為伊科病毒11型感染並併發重症。

林詠青進一步說明，住院期間同病房嬰兒與工作人員皆無疑似症狀，女嬰的母親雖在10月中出現呼吸道症狀，但當時已停止探視，無直接傳染可能。不過成人感染腸病毒常無明顯症狀，也可能在症狀前具傳染力，研判仍以「家庭接觸」為較可能來源。

今年來19重症、9死 6年最高

疾管署統計指出，今年累計已出現19例腸病毒重症，其中9例死亡，為近6年同期最高；其中17例為伊科病毒11型，新生兒就占15例。上週全國腸病毒門急診就診達1萬1223人次，較前週上升3.9%，達流行閾值；近4週以克沙奇A16型最為常見，其次為A6及A5型。

