入秋溫差大 幼兒型氣喘發病數攀升

▲氣溫驟降，小心誘發幼兒型氣喘。（阮綜合醫院提供）

今年入秋以來最強的一波東北季風昨日報到，兒科醫師提醒，每年11月下旬至隔年4月，氣溫驟降以及溫差超過10度的天數增多，為幼兒型氣喘的高發期，幼兒久咳不癒、食量小、活動力差超過2週都是警訊。

高雄阮綜合醫院兒科醫師于靜雯指出，氣候溫度轉換是幼兒型氣喘的隱形威脅，且發病年齡層下降，過去常見於3、4歲以上的孩子，近年從小於2歲到現在甚至不到1歲就發作。

久咳、食量小、活動力差 症狀超過2週都是警訊

于靜雯表示，氣喘不是單純的呼吸道感染，而是1種慢性發炎疾病，並與遺傳、環境、生活習慣等因素相關。1歲以下幼兒因為無法清楚表達不舒服，所以判斷不易，家長若觀察孩子久咳不癒，呼吸發出喘鳴聲或吵雜聲，常在夜間或是清晨咳嗽，活動力下降或精神差，餵食困難或容易咳嗽至嘔吐，看似好轉卻反覆發作，若症狀持續超過2週，再加上家族氣喘病史就應特別留意。

于靜雯說明，幼兒型氣喘是多種因素疊加的結果，「提早感染」與「環境污染」是造成幼兒氣喘發作年齡逐年下降的原因之一。寶寶在出生後至9個月內有自身抗體的保護，但提早將周歲前後幼兒送去托嬰照顧，或家裡有其他上幼稚園的手足，都容易將各種細菌、病毒帶回來互相感染，反覆感染就容易誘發氣喘發作，長期暴露在空污環境中或飲食中過多如炸物等「發炎性食物」，也可能間接造成幼兒身體發炎反應。

于靜雯提醒，幼兒氣喘並非終生疾患，症狀會隨年齡遞減，1/3患者會完全痊癒，1/3會大幅改善。預防幼兒型氣喘最好自媽媽懷孕時期開始，孕期宜多攝取天然、減少抗發炎食物，平日要保持居家環境的空氣清潔，並避免在有空氣污染、二手菸或三手菸殘留的場所久留，以防胎兒過敏體質過早被誘發。

