健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

袋鼠式護理 助早產兒穩定呼吸與增重

2025/11/18 05:30
袋鼠式護理 助早產兒穩定呼吸與增重

▲陳思融醫師建議，在早產兒仍住院階段，父母能做的最有幫助的事，就是提供母乳及進行「袋鼠式護理」。（中醫大新竹附醫提供）

記者廖雪茹／新竹報導

袋鼠式護理 助早產兒穩定呼吸與增重

▲早產兒父母親感謝陳思融醫師（左1）及醫護團隊，陪伴父母親和早產兒一起成長。（中醫大新竹附醫提供）

早產兒常有出生體重低，肺部功能發育不全，需要住保溫箱或藉助呼吸器、氧氣等設備，維持呼吸及血氧功能等狀況，因此兒科醫師建議，在孩子仍住院階段，父母能做的最有幫助的事，就是提供母乳及進行「袋鼠式護理」。

中國醫藥大學新竹附醫自2018年12月開院至上月，已經接生8374名新生兒，其中早產兒佔713名。其中有嬰孩30週就出生、出生體重只有1408公克，花了1個多月脫離呼吸器、氧氣，喝奶時卻常常掉血氧，醫療團隊從出院前幾週就陪爸媽練習觀察血氧變化、調整餵食節奏，出院時還租借血氧機回家、戰戰兢兢盯著血氧機看，幸好後來發現寶貝親餵時，血氧居然不會掉，體重也穩定成長，於是改成全親餵、放心退掉血氧機，孩子也健康長大，現在已經3歲半，各項發展皆正常無需早療。

兒科主任陳思融表示，早產的原因除了母體或胎兒的高危險妊娠因素外，仍有部分原因至今仍難以預防。早產兒因各器官尚未發育完全，仍可能出現一些併發症，例如視網膜病變、腦部缺氧出血或壞死性腸炎等，甚至長期追蹤發現，早產兒的自閉症與過動症風險較一般足月產兒童略高。因此有專業的早產兒追蹤門診與早療團隊合作轉銜，提供從醫療到心理的全方位支持、及早發現問題開始早療，才有機會使孩子功能接近常人。

陳思融指出，早產兒的追蹤至少需至2歲，觀察其生長發展與心智行為狀況。建議在孩子仍住院階段，提供母乳及進行「袋鼠式護理」。當寶寶病況穩定、呼吸器設定較低時，醫護會邀請家長脫去上衣，讓寶寶貼在胸前肌膚接觸，感受爸媽的體溫與心跳，也鼓勵家長跟孩子說話、唱歌、唸唸故事書。這是寶寶在媽媽肚子裡最熟悉的聲音，袋鼠護理不僅能穩定寶寶呼吸與心跳，還能促進寶寶的體重增加，也可增進親子連結。

