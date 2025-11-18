普發萬元怎分配 親子爆「搶錢」矛盾

▲諮商心理師建議，家長可以和孩子討論普發現金1萬元該如何使用；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

▲即日起，民眾只要看到貼有「普發1萬」標示的ATM，備妥金融卡、身分證（或居留證號）與健保卡號，就可以操作並領取現金。 （資料照）

即日起，民眾只要看到貼有「普發1萬」標示的ATM，備妥金融卡、身分證（或居留證號）與健保卡號，就可以操作並領取現金，但至今仍有許多家長與孩子為1萬元怎麼分配「喬不攏」。諮商心理師呼籲，家長可以試著了解孩子的世代與生態，以開放的心態與孩子討論金錢的使用，也建議孩子更具體的描述訴求，嘗試讓家長了解自己的想法。

家長可與孩子討論使用方法

政府陸續透過轉帳方式發放1萬元，昨日起再增加ATM領取方式，且13歲以上應由本人自行領取，未滿13歲則由父母或監護人代領。然而，1萬元應該讓孩子留下來自己用，或是必須「上繳」家長管理，意外引爆親子衝突。台灣諮商心理學會副理事長王郁茗說，其實這些衝突早已在日常生活中醞釀，1萬元現金怎麼分配，只是點燃親子間矛盾的導火線。

王郁茗解釋，家庭的金錢觀念平時就反映在零用錢的分配與使用上，如果家長評估後，信任孩子的金錢使用與管理能力，可考慮將1萬元交給孩子自行使用，並事先與孩子討論使用規劃與可能用途。

不過，王郁茗也提到，若家長對於孩子的金錢使用與管理能力存在疑慮，也不用馬上否定孩子的決定與判斷，可以藉此機會，好好坐下來與孩子對話，共同討論「突然多出這一筆錢，我們該怎麼使用」，假設孩子想要購買單價較高的物品，家長也可以引導孩子思考，是否可以用分期或其他方式有計劃的取得。

孩子不妨尋求信賴長輩幫忙

此外，有些學生可能對於1萬元的用途已有想法或規劃，希望自行使用，但擔心家長拒絕。王郁茗說，如果孩子本身有想法或規劃，還是可以嘗試向家長提出需求，並說明自己預期的用途。

王郁茗也提到，有些學生還是會遇到「說不通」的家長，此時可以尋求「可信賴的長輩」幫助，比如可信任的師長、學校輔導老師等，紓解壓力並探詢身邊的可用資源，也可以嘗試在沒有家長支持的情況下，累積自己未來生涯實力，不一定要直接與家長抗衡或衝突，甚至因此而陷入消沉。

