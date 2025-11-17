自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

少女罹患多囊性卵巢 中醫對症調好體質

2025/11/17 05:30
少女罹患多囊性卵巢 中醫對症調好體質

▲中醫針灸治療。 （照片提供／黃彥融、姜智釗）

文／黃彥融、姜智釗

14歲吳同學在媽媽陪伴下，走進中醫診間，她自小六初經以來，月經一直不規律，好幾個月才來1次，經血量偏少，臉上惱人痘痘不斷。由於母親本身有多囊性卵巢症候群，帶她到婦產科檢查後，被評估為是多囊性卵巢高風險族群。

青春期就會出現徵兆

多囊性卵巢症候群是女性最常見的不孕原因，病因尚未完全明瞭，與遺傳、胎兒期子宮環境、青春期後生活習慣，以及環境因素有關。

多囊性卵巢症候群常在青春期就出現徵兆，卵巢分泌過多雄性素，導致排卵異常而月經不調或經血異常，過高雄性素則造成體毛增多或嚴重青春痘，有時還伴隨肥胖。

吳同學在初經後1-2年內，就出現與多囊性卵巢症候群相似的困擾，再加上母親病史，讓她的罹病風險顯著升高，不過由於其青春期發育尚未完全，為了避免過度診斷，先被歸類為多囊性卵巢症候群高風險族群，建議先做症狀治療和生活型態調整，定期追蹤直到發育成熟再重新評估。

中醫古籍雖無「多囊性卵巢」病名，但吳同學臨床表現可歸屬於「月經不調」、「閉經」、「粉刺」、或「痤瘡」等範疇。我們認為，吳同學屬衝任失調和痰熱內蘊之證，故開立加味逍遙散、知柏地黃丸、溫膽湯、和清上防風湯的加減藥粉，還搭配含大黃、熟地黃、芍藥、甘草等成分藥錠，調理月經，根治痘痘。

吳同學並接受腹部的丹田灸，上肢的曲池穴、內關穴針刺，和下肢的三陰交穴、太溪穴、太衝穴針刺（如圖），用以強化中藥療效。

中醫治療期間，吳同學積極調整生活作息、均衡飲食、少糖少油、游泳、避免久坐，不再輕易熬夜，更注意皮膚清潔，也不隨意亂擠痘痘，如今月經趨於規律，臉部膚況也大幅改善。

（作者皆為桃園市楊梅區埔心風澤中醫診所醫師）

