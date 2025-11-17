自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

包皮手術非必要 反覆發炎快割不要拖

2025/11/17 05:30
包皮手術非必要 反覆發炎快割不要拖

▲邵郁鏵醫師說明何時需要割包皮；圖為情境照，圖中患者與本文無關。 （照片提供／邵郁鏵）

文／邵郁鏵

曾經看到過新聞，有民眾網購包皮切割器，在家中自己割包皮，不但沒有麻醉，也沒有專業的消毒與縫合，結果不僅傷口劇痛、紅腫化膿，最後還因感染送進醫院。千萬別因為害羞、不敢看醫師，就想自己動手解決，結果反而讓問題更嚴重。

細菌滋生 伴侶可能受感染

其實並不是每位男性都必須做包皮手術，正常情況下，如果包皮能順利上翻，能保持清潔，沒有紅腫、發炎或疼痛等困擾，通常不需要處理。但若出現幾種狀況，就應該考慮手術。

◎以下情況恐需做包皮手術

●包皮過長無法完全上翻，導致清潔不易、包皮垢堆積、異味重。

●反覆包皮或龜頭發炎，常見紅腫、搔癢或分泌物增多。

●包莖，包皮開口太小，造成排尿困難，甚至導致尿流分叉。

●嵌頓包莖，包皮退下後卡在龜頭根部，造成腫脹疼痛。

若這些問題長期未解決，不僅影響日常生活與性行為舒適度，反覆的發炎也可能導致包皮與龜頭沾黏、變厚、失去彈性。更嚴重的是，慢性發炎與陰莖癌風險上升有關。此外，若清潔不良，伴侶也可能受到感染，例如增加HPV的傳播機率。

手術後1-2週就可恢復

割包皮的好處在於能減少細菌滋生與發炎機率，改善清潔困難與異味問題，且現代手術方式相當成熟，包括傳統縫合、雷射、或環切裝置輔助等，都能在局部麻醉下安全完成，整個過程約20-30分鐘，術後照護得當，通常1-2週就可恢復。

不過，若包皮狀況並沒有造成清潔或健康上的困擾，也能透過良好的衛生習慣來維持健康，不一定需要急著動手術。只要能順利上翻清洗、沒有反覆發炎或排尿困難，就可以先觀察。醫師通常會根據包皮的彈性、開口大小與個人生活習慣，給予最合適的建議，重點不在「一定要割」，而是「該割時不要拖」。

割包皮並不是必做的手術，但當有出現異常情況時，千萬別拖，也不要自己亂來。泌尿科醫師能依個人情況評估最合適的方式，確保手術安全與外觀效果。面對私密處的健康問題，最重要的是正確觀念與及時就醫，而不是逃避或貪圖方便。

（作者為大象泌尿科診所院長）

