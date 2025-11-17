自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

糖友擅自停藥1週 雙重併發症險要命

2025/11/17 05:30
糖友擅自停藥1週 雙重併發症險要命

▲醫師提醒糖尿病患者切莫擅自停藥，以免引發嚴重後遺症。 （照片提供／林軒任）

文／林軒任

糖友擅自停藥1週 雙重併發症險要命

▲民眾停用胰島素後，出現意識模糊、脫水等症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林軒任）

54歲陳先生罹患第2型糖尿病、高血壓和痛風，長期使用高劑量胰島素治療，但他最近工作壓力大，竟自行停藥1週，導致出現意識模糊、嚴重脫水和肢體僵硬症狀，家人緊急送醫檢查後確認是糖尿病酮酸中毒合併高滲高血糖狀態，所幸透過靜脈補液、胰島素治療和電解質矯正逐漸恢復意識，嚇得他再也不敢亂停藥。

意識模糊、嚴重脫水

陳先生自述平時使用長效型胰島素Toujeo和短效型胰島素Humalog，停藥後起初僅感到輕微疲倦和口渴，直到停藥第7天，家人發現他居然倒臥家中，送醫檢查發現有皮膚乾燥、舌頭乾裂、心跳加快、血壓偏低等症狀，血液檢查顯示血糖值高達850mg/dL、pH值降低、酮體濃度升高、陰離子間隙增大，且血漿滲透壓超過330mOsm/L。

酮酸中毒、高滲高血糖狀態

經影像學檢查排除腦血管問題後，診斷為糖尿病酮酸中毒（DKA）合併高滲高血糖狀態（HHS），於是安排加護病房接受靜脈補液、胰島素治療和電解質矯正，所幸3天後，血糖逐漸穩定、意識恢復，陳先生這才撿回一命。

「糖尿病酮酸中毒」（DKA）與「高滲高血糖狀態」（HHS）是糖尿病的嚴重併發症，前者是因胰島素嚴重缺乏，導致脂肪分解產生大量酮體，引發血液酸中毒；後者則是因胰島素相對不足，造成血糖極度飆高，使血液變得「又濃又稠」（高滲透壓），進而導致嚴重脫水。

送醫急救撿回一命

這兩種急症任一都會出現脫水與意識改變，若未及時治療，死亡率可高達15-20%，陳先生合併DKA與HHS，更是提高致命風險，正是停用高劑量胰島素後，代謝完全崩潰的結果，需要立即治療，以避免腦水腫等致命併發症發生。

提醒糖友們，千萬不要因疲勞或經濟壓力忽略用藥，因為胰島素是血糖管理的核心，尤其是使用高劑量胰島素的糖友，更是千萬不能自行停用，否則會造成血糖失控和代謝紊亂。假如需要調整用藥，務必經由醫師指導。家屬也應學習辨識糖尿病併發症的警訊，才能在第一時間將患者送往醫院，降低不可逆的傷害。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中