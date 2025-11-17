糖友擅自停藥1週 雙重併發症險要命

▲醫師提醒糖尿病患者切莫擅自停藥，以免引發嚴重後遺症。 （照片提供／林軒任）

文／林軒任

▲民眾停用胰島素後，出現意識模糊、脫水等症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林軒任）

54歲陳先生罹患第2型糖尿病、高血壓和痛風，長期使用高劑量胰島素治療，但他最近工作壓力大，竟自行停藥1週，導致出現意識模糊、嚴重脫水和肢體僵硬症狀，家人緊急送醫檢查後確認是糖尿病酮酸中毒合併高滲高血糖狀態，所幸透過靜脈補液、胰島素治療和電解質矯正逐漸恢復意識，嚇得他再也不敢亂停藥。

意識模糊、嚴重脫水

陳先生自述平時使用長效型胰島素Toujeo和短效型胰島素Humalog，停藥後起初僅感到輕微疲倦和口渴，直到停藥第7天，家人發現他居然倒臥家中，送醫檢查發現有皮膚乾燥、舌頭乾裂、心跳加快、血壓偏低等症狀，血液檢查顯示血糖值高達850mg/dL、pH值降低、酮體濃度升高、陰離子間隙增大，且血漿滲透壓超過330mOsm/L。

酮酸中毒、高滲高血糖狀態

經影像學檢查排除腦血管問題後，診斷為糖尿病酮酸中毒（DKA）合併高滲高血糖狀態（HHS），於是安排加護病房接受靜脈補液、胰島素治療和電解質矯正，所幸3天後，血糖逐漸穩定、意識恢復，陳先生這才撿回一命。

「糖尿病酮酸中毒」（DKA）與「高滲高血糖狀態」（HHS）是糖尿病的嚴重併發症，前者是因胰島素嚴重缺乏，導致脂肪分解產生大量酮體，引發血液酸中毒；後者則是因胰島素相對不足，造成血糖極度飆高，使血液變得「又濃又稠」（高滲透壓），進而導致嚴重脫水。

送醫急救撿回一命

這兩種急症任一都會出現脫水與意識改變，若未及時治療，死亡率可高達15-20%，陳先生合併DKA與HHS，更是提高致命風險，正是停用高劑量胰島素後，代謝完全崩潰的結果，需要立即治療，以避免腦水腫等致命併發症發生。

提醒糖友們，千萬不要因疲勞或經濟壓力忽略用藥，因為胰島素是血糖管理的核心，尤其是使用高劑量胰島素的糖友，更是千萬不能自行停用，否則會造成血糖失控和代謝紊亂。假如需要調整用藥，務必經由醫師指導。家屬也應學習辨識糖尿病併發症的警訊，才能在第一時間將患者送往醫院，降低不可逆的傷害。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

