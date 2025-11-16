自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健忘還是失智？ 早期診斷及時用藥

2025/11/16 05:30
健忘還是失智？ 早期診斷及時用藥

▲失智患者會出現記憶力持續衰退，前驅期也容易有思緒中斷、忘記特殊日子等認知功能障礙；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（彰化基督教醫院提供）

文／黃瀚可

「注意力不集中？」「話才剛說完就忘？」「同樣的問題反覆問好幾次？」這些情況很可能就發生在長輩身上。許多人會覺得只是年紀大了點，比較健忘沒關係。然而，隨時間過去，卻發現曾經熟悉的日常生活，開始變得容易出錯，不僅造成同住者困擾，也讓家人擔心長輩獨自一人有危險疑慮。

正常老化可能會偶爾忘記一些事情，但稍後或經由提醒能回想起來，大多數不會對日常生活造成困擾。然而，失智症患者可能出現記憶力持續衰退，例如：忘記吃藥、忘記關瓦斯、經常迷路等，導致生活功能明顯受到影響。此外，也可能出現情緒與行為改變，如變得激動、出現幻覺、甚至整天疑神疑鬼，懷疑鄰居來家裡偷東西、伴侶不忠等，造成家庭的巨大壓力。

在介於健忘和失智症之間，有另外一個情況被認為是失智症的前驅期，稱為「輕度認知功能障礙」，可能會容易思緒中斷、忘詞、忘記特殊日子等，尤其在複雜功能上可能有輕微影響，需要花較多時間才能完成，但日常生活仍不至於受到影響。輕度認知功能障礙有機會恢復正常，但有高達約一半的患者會發展成失智症。

新藥建議於輕度症狀時使用

現今可藉由腦脊髓液的生物標誌和正子掃描影像等方式，檢測早期阿茲海默症的病理特徵，未來甚至能直接抽血檢測。目前研究顯示，失智新藥建議於輕度認知功能障礙及早期阿茲海默型失智症使用，且愈早接受治療可能有更多好處。早期診斷、把握新藥黃金治療時機，可多爭取穩定生活與家人相處的時間。民眾可透過失智症協會網頁上的「極早期失智症篩檢量表」快速評估，若達到兩分以上，建議接受神經內科專科醫師進一步評估。

（作者為彰化基督教醫院神經醫學部主治醫師）

