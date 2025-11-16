頸椎神經壓迫 手麻手腫「隱形元凶」

▲醫師向病人解釋核磁共振；圖為情境照，圖中患者與本文無關。(照片提供／黃裕涵、賴佳汶)

文／黃裕涵、賴佳汶

1名68歲女性患者，近1、2年來右手握力逐漸減退，左手更腫脹如「麵龜」，導致無法料理日常家務，甚至無法自己拿碗筷吃飯，生活品質嚴重下降。先後求診於中醫及復健科，做過超音波、復健，症狀卻未見改善。直到經友人轉介至醫院接受進一步檢查，才確診問題並非來自手部，而是源自第4、5頸椎椎間盤突出，合併神經壓迫。

頸椎椎間盤突出 合併神經壓迫

醫療團隊立即為其施行內視鏡頸椎椎間盤切除術，手術透過內視鏡技術，精準移除突出的椎間盤組織並進行減壓。令人驚訝的是，患者術後隔天右手握力即恢復，左手腫脹迅速消退，2天後雙手功能已接近正常。

請繼續往下閱讀...

許多患者誤以為手麻、手部無力或上肢腫脹是局部手部疾病，例如腕隧道症候群或淋巴水腫，但實際上頸椎病變常是「隱形元凶」。當椎間盤突出或骨刺壓迫頸部的神經根時，便可能造成神經傳導障礙，導致遠端手部症狀。隨著內視鏡脊椎手術技術的進步，現今可透過1公分微創切口完成減壓，較傳統手術大幅降低術後疼痛與併發症風險，並縮短住院與恢復時間。

別靠按摩或長期復健而忽略病因

提醒民眾長期出現手麻、手無力或上肢腫脹，且影響日常功能，應提高警覺，這些症狀可能源於頸椎脊髓病變或神經根壓迫，切勿靠按摩或長期復健而忽略病因，及早進行影像學檢查（例如MRI、頸椎X光）與專業診斷，往往能避免不可逆的神經損傷，並讓患者更快恢復生活品質。

（作者分別為佑民醫院脊椎外科主任黃裕涵、佑民醫院個管師賴佳汶）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法