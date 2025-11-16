自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

頸椎神經壓迫 手麻手腫「隱形元凶」

2025/11/16 05:30
頸椎神經壓迫 手麻手腫「隱形元凶」

▲醫師向病人解釋核磁共振；圖為情境照，圖中患者與本文無關。(照片提供／黃裕涵、賴佳汶)

文／黃裕涵、賴佳汶

1名68歲女性患者，近1、2年來右手握力逐漸減退，左手更腫脹如「麵龜」，導致無法料理日常家務，甚至無法自己拿碗筷吃飯，生活品質嚴重下降。先後求診於中醫及復健科，做過超音波、復健，症狀卻未見改善。直到經友人轉介至醫院接受進一步檢查，才確診問題並非來自手部，而是源自第4、5頸椎椎間盤突出，合併神經壓迫。

頸椎椎間盤突出 合併神經壓迫

醫療團隊立即為其施行內視鏡頸椎椎間盤切除術，手術透過內視鏡技術，精準移除突出的椎間盤組織並進行減壓。令人驚訝的是，患者術後隔天右手握力即恢復，左手腫脹迅速消退，2天後雙手功能已接近正常。

許多患者誤以為手麻、手部無力或上肢腫脹是局部手部疾病，例如腕隧道症候群或淋巴水腫，但實際上頸椎病變常是「隱形元凶」。當椎間盤突出或骨刺壓迫頸部的神經根時，便可能造成神經傳導障礙，導致遠端手部症狀。隨著內視鏡脊椎手術技術的進步，現今可透過1公分微創切口完成減壓，較傳統手術大幅降低術後疼痛與併發症風險，並縮短住院與恢復時間。

別靠按摩或長期復健而忽略病因

提醒民眾長期出現手麻、手無力或上肢腫脹，且影響日常功能，應提高警覺，這些症狀可能源於頸椎脊髓病變或神經根壓迫，切勿靠按摩或長期復健而忽略病因，及早進行影像學檢查（例如MRI、頸椎X光）與專業診斷，往往能避免不可逆的神經損傷，並讓患者更快恢復生活品質。

（作者分別為佑民醫院脊椎外科主任黃裕涵、佑民醫院個管師賴佳汶）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中