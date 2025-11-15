輕熟女手腳冰冷體力差 中醫教冬季聰明進補

▲蘿蔔排骨湯為涼補藥膳。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

38歲吳小姐身材纖細，從小體力差、手腳冷冰冰，被同學戲稱是「現代林黛玉」。近幾年入冬後，症狀更嚴重，就診中醫診斷是「脾腎陽虛」的虛寒體質，中醫師為她開立溫補脾腎與補氣養血的中藥配方，也建議適時補充溫補藥膳，服藥2個月後回診，手腳冰冷、及疲勞等症狀已明顯改善。

「虛寒」體質 宜補脾腎養氣血

部立台中醫院中醫師鄭惟仁指出，立冬是冬天要開始的節氣，立冬進補的習俗則始於華人以農立國，冬天是休養生息的季節，食補犒賞體力勞動，但現在社會大家營養好，對於每年冬季進補藥膳，他建議選擇溫和的藥膳，如四神湯、何首烏雞、蘿蔔排骨湯等涼補或平補的藥膳。

鄭惟仁說，市面上常見的藥膳分為涼補、平補、與溫補3種，其中補性最強的是十全大補湯，因為溫燥的藥物含量高，適合寒性體質，但不適合發燒、感冒、或有代謝疾病的患者。

平補藥膳則是以四神湯作為代表，藥材溫和，對腸胃還有調理作用，一般人包括老人小孩，或消化不良的民眾都可以服用，另何首烏、靈芝也屬於平補藥膳；至於涼補則以蘿蔔排骨湯、苦瓜排骨湯為代表。

至於寒冬想吃羊肉爐、薑母鴨，鄭惟仁提醒，一般人可適量攝取，但對於肥胖、高血脂的患者，吃太多過度油膩且營養過高的藥膳，恐會加重疾病，建議避免過度食用，或是改採清淡溫和的平補藥膳取代，避免補過頭，不健康還傷身。

▲鄭惟仁醫師說明，藥膳分為涼補、平補與溫補。（記者蔡淑媛翻攝）

