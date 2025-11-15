車禍傷處沾黏睡覺痛醒 「微導管栓塞術」止痛新選擇

▲林彤宥醫師說明血管栓塞術治療。（員榮醫療體系提供）

記者顏宏駿／彰化報導

1名46歲男子約半年前騎機車摔倒，右肩著地受傷，雖有吃藥、復健，但晚上睡覺翻身壓到傷處仍會痛醒，到員榮醫院復健科就醫，醫師採用微導管栓塞術，阻斷增生血管，再配合心導管手術，有效降低患者疼痛，患者目前已痊癒。

員榮復健科主任陳冠霖表示，患者就醫時自訴，車禍後傷處沾黏，右肩膀活動度大幅受限，工作太勞累，會因為肩頸痠痛造成劇烈偏頭痛，吃數個月的止痛藥並復健，效果仍有限，晚上睡覺常痛醒。

吃藥復健無感者可考慮

考量患者已吃了數個月的止痛藥，但效果有限，核磁共振檢查發現他的右肩旋轉肌腱有撕裂傷，肱骨骨髓水腫、關節囊韌帶撕裂。而骨骼超音波也發現患部的血流增加，而這類疼痛往往來自於關節處新生的異常微細血管，周邊還伴隨細小且裸露的疼痛神經增生，導致病患長期不適。因此採用「經導管動脈微栓塞術（TAME）」在內的微導管栓塞新技術，透過血管攝影精準找出異常微血管並進行栓塞，阻斷疼痛來源，大幅緩解患者的不適症狀。

員榮心導室主任林彤宥表示，臨床經驗顯示，這項療法過程與心導管、腫瘤栓塞治療類似，醫師會從手腕橈動脈或鼠蹊部股動脈進行穿刺，在X光透視下導引微導管，將栓塞劑或微球材料注入異常血管，使周邊異常神經因血流受阻而降低活性，減少疼痛訊號傳導，手術之後的影像顯示，原本「雲霧狀」的血管明顯減少，患者疼痛也隨之改善。

員榮醫院表示，這項手術若自費約2萬元，但本案患者因車禍引發疼痛，可獲得健保給付。

▲患者新生的異常微細血管（圖左），在治療過程中，逐漸消失（圖中），手術後，都消失了（圖右）。（員榮醫療體系提供）

