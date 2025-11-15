自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

A型兒捐肝救Ｏ型父 血型不同也能活體肝臟移植

2025/11/15 05:30

▲李先生（中）與太太感謝張文燦醫師（右）為他和兒子進行不同血型的活體肝臟移植，術後父子身體都恢復良好。（記者許麗娟攝）

▲李先生（中）與太太感謝張文燦醫師（右）為他和兒子進行不同血型的活體肝臟移植，術後父子身體都恢復良好。（記者許麗娟攝）

記者許麗娟／高雄報導

全台灣有近千人在等待肝臟移植，但是「大愛肝臟」有限，幸好醫學已進步到能進行不同血型的活體肝臟移植。高雄醫學大學附設中和紀念醫院今年7月完成第6例，是由22歲A型血兒子，捐肝給O型血的53歲肝癌父，對於兒子願意捐肝，李先生說：「很感動，但又有點不捨。」

53歲的李先生從事倉儲管理，長年做大夜班，他說，自己患有B型肝炎並做定期追蹤，2023年前發現肝纖維化，但沒有太在意，當年7月出現腳水腫，也以為是平常打壘球受傷造成，直到12月才發現有肝硬化。進一步檢查發現肝臟角落有1顆2.9公分的腫瘤，多家醫院的醫師都建議他換肝，原本很排斥，後來高醫的醫師告知可做不同血型的活體肝臟移植，22歲的獨子與媽媽討論後，想到父親從小的疼愛，決定挺身捐肝，術後父子都恢復良好，李先生和家屬還特別捐贈600個保溫瓶給移植中心團隊。

高醫移植中心主任張文燦指出，血型不相同的活體肝臟移植，移植前要做血液透析、打抗排斥藥物抑制抗體等，李先生的兒子因為年輕、體質好又沒有脂肪肝，很適合捐肝。在捐出右葉肝臟後，左葉肝臟的也順利增生，大約1個月就能長到原本肝臟的大小，足以應付新陳代謝的功能。

換肝後須持續免疫抑制劑及抗B肝藥物

至於接受移植的李先生，未來除了持續服用免疫抑制劑外，原本的B型肝炎在移植後，持續服用B肝抗病毒藥物及施打1年的健保給付B肝免疫球蛋白，B肝的復發率可降到3-5%。

張文燦強調，血型不相容的活體肝臟移植的風險和複雜度相對高，要經團隊透過先進的術前評估系統與個別化治療策略，才能大幅提升手術成功率，術後更結合多專科團隊密切追蹤，確保病人能順利康復、恢復正常生活。

▲張文燦醫師說明不同血型活體肝臟移植手術。（記者許麗娟攝）

▲張文燦醫師說明不同血型活體肝臟移植手術。（記者許麗娟攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中