A型兒捐肝救Ｏ型父 血型不同也能活體肝臟移植

▲李先生（中）與太太感謝張文燦醫師（右）為他和兒子進行不同血型的活體肝臟移植，術後父子身體都恢復良好。（記者許麗娟攝）

記者許麗娟／高雄報導

全台灣有近千人在等待肝臟移植，但是「大愛肝臟」有限，幸好醫學已進步到能進行不同血型的活體肝臟移植。高雄醫學大學附設中和紀念醫院今年7月完成第6例，是由22歲A型血兒子，捐肝給O型血的53歲肝癌父，對於兒子願意捐肝，李先生說：「很感動，但又有點不捨。」

53歲的李先生從事倉儲管理，長年做大夜班，他說，自己患有B型肝炎並做定期追蹤，2023年前發現肝纖維化，但沒有太在意，當年7月出現腳水腫，也以為是平常打壘球受傷造成，直到12月才發現有肝硬化。進一步檢查發現肝臟角落有1顆2.9公分的腫瘤，多家醫院的醫師都建議他換肝，原本很排斥，後來高醫的醫師告知可做不同血型的活體肝臟移植，22歲的獨子與媽媽討論後，想到父親從小的疼愛，決定挺身捐肝，術後父子都恢復良好，李先生和家屬還特別捐贈600個保溫瓶給移植中心團隊。

高醫移植中心主任張文燦指出，血型不相同的活體肝臟移植，移植前要做血液透析、打抗排斥藥物抑制抗體等，李先生的兒子因為年輕、體質好又沒有脂肪肝，很適合捐肝。在捐出右葉肝臟後，左葉肝臟的也順利增生，大約1個月就能長到原本肝臟的大小，足以應付新陳代謝的功能。

換肝後須持續免疫抑制劑及抗B肝藥物

至於接受移植的李先生，未來除了持續服用免疫抑制劑外，原本的B型肝炎在移植後，持續服用B肝抗病毒藥物及施打1年的健保給付B肝免疫球蛋白，B肝的復發率可降到3-5%。

張文燦強調，血型不相容的活體肝臟移植的風險和複雜度相對高，要經團隊透過先進的術前評估系統與個別化治療策略，才能大幅提升手術成功率，術後更結合多專科團隊密切追蹤，確保病人能順利康復、恢復正常生活。

▲張文燦醫師說明不同血型活體肝臟移植手術。（記者許麗娟攝）

