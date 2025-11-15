自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

年奪4.5萬命 330萬國人有高血壓 國健署打造血壓管理3大守護網

2025/11/15 05:30

▲養成正確量血壓習慣，有助於掌握健康狀況；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

高血壓是長年位居國人慢性病與心血管疾病的頭號殺手，去年死亡率首度「不再上升」，顯示民眾血壓管理意識正在提升，但每年仍有約4.5萬人死於高血壓相關心血管疾病，防治不能鬆懈，國健署昨攜手醫界啟動「千人響應護血壓，三大資源守護網」，喊出2030年前讓三高疾病死亡率下降3成的目標。

拚2030年三高病死亡率降3成

三高問題占國人十大死因近3成，20歲以上已有約330萬人被診斷高血壓。衛福部最新死因統計顯示，高血壓性疾病標準化死亡率由2023年的16.5%降到2024年的16%，是多年來首度下降。儘管如此，每年仍有約4.5萬人因高血壓相關心血管疾病離世。

為強化血壓管理，醫師公會全聯會、台灣腦中風學會、台灣護理學會及台灣職業健康護理學會等多個團體共同響應，盼透過「成人預防保健」、「日常血壓量測」及「社區安心血壓站」3大資源，建立血壓守護路徑，讓民眾更便利、也更正確地量血壓，掌握自身健康。

「我這麼認真量血壓，真的有人看嗎？」國健署署長沈靜芬表示，這是不少民眾的疑惑，但血壓控制是預防慢性病的核心，此次活動就是要讓民眾知道「自己量的血壓有人看、醫師會關心」，讓大家更願意主動量測，做到好的血壓管理才有辦法達到2030年三高慢性病標準死亡率要下降1/3的目標。

免費成人健檢下修至30歲 納三高評估

◎國健署整合3大資源

●成人預防保健服務：今年起免費健檢年齡下修至30歲，並新增「三高風險評估」與「衛教介入」，讓更多年輕族群能及早掌握健康狀況、改善生活習慣，從源頭降低慢性病風險。

●日常血壓量測：推動「722原則」連續7天、早晚各量2次（間隔1分鐘），協助民眾建立規律量測習慣，及早察覺異常，在醫事人員鼓勵與醫師檢視下，可形成正向循環，使血壓管理更落實。

●社區安心血壓站：全台已設置超過3000處血壓站，其中700處獲國健署認證為「安心血壓站」，分布於全國22縣市，提供便利又可靠的量測環境。若發現血壓異常，民眾可攜帶紀錄回診，由專業醫療人員協助判讀與追蹤，形成社區健康支持網絡。

▲國健署舉辦「千人響應護血壓，三大資源守護網」活動，包括醫師公會全聯會、台灣腦中風學會、台灣護理學會及台灣職業健康護理學會等代表參與宣示。（記者邱芷柔攝）

▲國健署舉辦「千人響應護血壓，三大資源守護網」活動，包括醫師公會全聯會、台灣腦中風學會、台灣護理學會及台灣職業健康護理學會等代表參與宣示。（記者邱芷柔攝）

