百歲阿嬤關節炎 堅持開刀換膝蓋

▲王芳英替百歲人瑞置換人工膝關節。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

▲一名百歲人瑞左膝關節退化，置換人工關節（右）。（記者張軒哲攝）

「要活就要動，不能忍受無法走路！」台中市一名百歲劉姓人瑞阿嬤，長期務農再加上年紀大膝蓋退化導致罹患第4期關節炎，左膝蓋痛了2個多月根本不能走，連上廁所都很困難，嚴重影響生活。百歲阿嬤雖有慢性阻塞性肺病，需要24小時用氧氣，但自己表明不想坐輪椅，要開刀治療，術後第二天便能下床復健，復原情況良好。

▲王芳英醫師（右）帶著人瑞患者（左）復健。（記者張軒哲攝）

戴氧氣動手術 術後第二天下床復健

大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，阿嬤到門診就醫時已經有戴氧氣，詢問有慢性阻塞性肺病，需要24小時用氧氣，而且已經用了半年。

請繼續往下閱讀...

為完成阿嬤能生活自理的願望，術前跨科做心肺功能評估，會診胸腔科、心臟科、麻醉科，醫師評估能開刀，過程中阿嬤全程戴氧氣，儘量減少出血及軟組織的破壞。

王芳英說，阿嬤術後第二天便能下床復健，但是阿嬤血氧低，為了避免讓她昏倒，復健前先讓她吸足氧氣，提高血液中含氧量，再請她下床復健行走，且儘量在10分鐘內完成復健。

阿嬤說，腳痛了2個多月幾乎不能走路，生活非常痛苦，主動跟兒子說：「不會怕，一定要開刀治療，這樣才可以走路！」決定到醫院就診。她透露，89歲時右膝蓋也開過一次刀，這次看到鄰居置換人工膝關節後能活動自如，才決定動手術。

阿嬤70多歲的兒子表示，親友們認為媽媽已經百歲了，建議不要開刀，但媽媽非常堅持要開刀，她不想失去行走的能力，還好醫師評估認為可以動刀，才同意媽媽動手術，看到媽媽能行動自如不再鬱悶，自己照護起來也比較輕鬆。

王芳英強調，膝蓋手術的術後復健工作很重要，要恢復關節活動度和肌力，減輕術後疼痛和水腫、預防沾黏，並維持身體平衡，讓人工關節發揮最佳功能，也能減少肺栓塞風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法