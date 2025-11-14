第1型糖友發病早 醫籲CGM、胰島素幫浦納健保

▲醫師表示，為呼應國際趨勢並關注第1型糖尿病患者的長期照護挑戰，台灣醫界與政府相關單位宣布將於2026年更新T1D臨床照護指引，提供更完整的疾病分級與相對應的分級照護。（記者黃宜靜攝）

記者黃宜靜／台北報導

全台約有1.2萬名第一型糖尿病（T1D）患者，且罹病年齡多在兒童及青少年階段；醫師表示，由於患者終生需仰賴胰島素注射與血糖監測，長期下來可能造成疲倦、心理壓力，呼籲健保將連續血糖監測（CGM）及胰島素幫浦納入健保，提升照護效率與生活品質，並打造從家庭、校園到職場的整合照護藍圖。

提升照護效率與生活品質

今年8歲的病童偉偉，3歲時在澎湖旅行時突然昏倒，經緊急送至急診後發現是酮酸中毒，確診第一型糖尿病。雖然偉偉能自主測血糖、打胰島素，但在他小學入學前，學校卻以「照顧困難」為由婉拒，因此期盼社會能完善相關教育。

請繼續往下閱讀...

台大醫院小兒內分泌科醫師童怡靖表示，第一型糖尿病是一種由免疫系統、基因及環境交互作用引起的自體免疫疾病，全台約有1.2萬名患者，其中6成是兒童及青少年階段罹病，發病特徵與第二型糖尿病相同，出現多吃、多尿、多喝及體重減輕症狀，不過，約7成初診即併發酮酸中毒、3成以上曾發生嚴重低血糖，且年紀越小風險與嚴重程度越高。

童怡靖指出，患者終生需仰賴胰島素注射與血糖監測，平均1年內要進行1460至3650次血糖監測、胰島素注射約1460次，長期下來，可能造成疲倦、心理壓力，憂鬱症盛行率為一般青少年的3倍，除了醫療外，也需要讓孩子與家長從家庭、校園及社會，都能獲得理解與支持。

糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，雖然部分病童可申請CGM健保補助，但頻率與項目有限，大多家庭需自費每月4000元以上的耗材費用；至於可大幅提升血糖穩定度的胰島素幫浦未被納入健保，單機價格超過20萬元，搭配耗材每月支出約5000到8000元，對一般家庭是沉重負擔。

糖尿病學會理事長楊偉勛指出，CGM與胰島素幫浦等已被證實能顯著降低低血糖風險，建議台灣健保評估納入補助，提升照護效率與生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法