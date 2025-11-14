搭機飛美憋尿少喝水 急性痛風上身

▲謝明蓁醫師表示，痛風是1種慢性疾病，隨時都可能成為不定時炸彈。（照片提供／謝明蓁）

文／謝明蓁

▲患者因痛風，左腳趾痛腫幾乎無法走路。（照片提供／謝明蓁）

1名年約50歲的女性高階主管，有痛風家族史，因此，一直以清淡飲食為主。但近期出差到美國，飛行長達10多個小時，為了避免在飛機上頻頻上廁所，幾乎不喝水，抵達美國後，又累又餓，大吃墨西哥薄餅、漢堡，還喝了點酒，結果，隔天起床發現，左腳趾痛腫幾乎無法走路，連鞋子也穿不下。在美國看醫師吃藥雖然暫時緩解，但回到台灣後，依然腫痛。經過抽血和問診，診斷為急性痛風，給予打針和吃藥，病患隔天馬上消腫，已經可以穿鞋到處趴趴走。

▲吃漢堡等重口味食物且喝酒，易使痛風急性發作；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

下機大吃大喝 隔天腳趾痛腫

這名患者從未發生痛風，也相當注重飲食養生，有拇指外翻的症狀，一度以為是骨頭壓迫到，但經過X光檢視，排除拇指壓迫的病症。抽血檢測，病患的尿酸高達7.9，痛風發作主要是身體感受到尿酸濃度的改變，尿酸會沉積在我們的關節，造成身體的細胞發炎，會有局部的發炎紅腫熱痛。患者因為長期旅程少喝水造成脫水，加上在美國吃很重口味的食物又喝酒，都是高濃度的普林的食物，痛風就發作了。

有痛風家族史 避免高普林食物

尿酸會造成紅腫熱痛，所以先給抗消炎藥，但除了藥物處理之外，要一併治療尿酸問題，透過藥物降低尿酸，否則，只給消炎止痛，但病患的尿酸沒有排出降下來，還是會繼續腫痛。

尿酸痛風是1種慢性疾病，隨時都可能成為不定時炸彈，所以要知道如何趨吉避兇？水分的攝取要充足，避免高普林的食物，例如含糖飲料、紅肉、海鮮、動物的內臟（像是豬肝或牛雜等），甚至植物性食物（包括蘆筍、豌豆、香菇等），都是高普林食物應盡量避免。但如果有時候控制不了誘惑，建議盡速喝白開水，避免痛風發作，一旦有症狀趕快就醫。痛風患者建議以雞肉或是淡水魚類、蔬菜、低升糖食物為主。

（作者為中醫大新竹附醫內分泌新陳代謝科醫師）

