健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

早期皮蛇無皮疹 易被誤認椎間盤突出

2025/11/13 05:30
早期皮蛇無皮疹 易被誤認椎間盤突出

▲皮疹尚未出現時，常會被誤認為是椎間盤突出、坐骨神經痛等脊椎問題。（照片提供／王浩洸）

文／王浩洸

帶狀疱疹（俗稱「皮蛇」）是由水痘─帶狀疱疹病毒引起的病毒性感染。多數人在小時候感染水痘後，病毒會潛伏於體內神經節中，當免疫力下降時可能再次活化，導致帶狀疱疹的發作。

帶狀疱疹的早期症狀以神經性疼痛為主，通常在皮膚出現紅疹與水泡之前幾天即出現。患者常形容這種疼痛為灼熱、刺痛、電擊感，甚至如刀割般的劇烈痛楚。這類疼痛不同於一般的痠麻感，較像是神經受損的尖銳不適。

疼痛多半集中在身體單側，沿著特定神經分布，最常見於胸部、背部或腹部的軀幹區域，其次為臉部或頸部。這種沿神經分布的特徵有助醫師辨識，但皮疹尚未出現時，常會被誤認為是椎間盤突出、坐骨神經痛等脊椎問題。

若疼痛發生於下背部且尚無皮膚變化，患者可能誤以為是腰椎或坐骨神經相關疾病；若疼痛出現在頸部，也可能與頸椎病混淆。然而，隨著病程進展，疼痛區域會出現紅斑、水泡或丘疹，水泡逐漸擴大、破裂並結痂，此時典型的帶狀疱疹外觀便會顯現，也可釐清病因。

帶狀疱疹不僅造成急性劇痛，還可能導致「帶狀疱疹後神經痛」的長期併發症。可持續數月甚至數年，這是帶狀疱疹最常見且最難處理的併發症，對生活品質造成極大影響。年齡愈大、免疫力愈弱，風險也愈高。

接種帶狀疱疹疫苗 可降低發病風險

由於治療帶狀疱疹後神經痛的效果有限，預防成為最關鍵策略。目前已有經臨床驗證的疫苗可有效預防帶狀疱疹。根據台灣現行指引，建議50歲以上的成人，或18歲以上具有免疫功能不全或高風險因素者接種疫苗。疫苗除了可降低發病風險，即使罹患也能減輕症狀並降低帶狀疱疹後神經痛的發生率與強度。

（作者為義守大學神經外科教授、義大醫院外科部長）

