健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

排糖藥降血糖 小心成細菌溫床

2025/11/13 05:30
排糖藥降血糖 小心成細菌溫床

▲服用排糖藥應多喝水，以免出現泌尿道感染；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／馮雅琪

小宣的奶奶長期服用糖尿病藥物控制血糖。但近日來她常感到頻繁跑廁所、排尿不順、下腹部疼痛，甚至發燒了！就醫檢查發現是泌尿道感染，醫師判斷可能與奶奶近期開始服用的糖尿病藥物有關！

原來這類糖尿病藥物就是新型的SGLT2抑制劑，如：可拿糖（Canaglu）、恩排糖（Jardiance）、福適佳（Forxiga）等。它們的作用機轉不會增加胰島素分泌，因此低血糖風險較低。它們是透過抑制腎臟回收葡萄糖，增加葡萄糖從尿液排出體外，達到降血糖的目的。

尿液糖分濃度增加 升高泌尿道感染風險

然而這個「排糖」機制卻帶來了潛在的副作用，尿液中的糖分濃度增加，剛好成了細菌滋長、繁殖的絕佳溫床，進而提高了泌尿道或生殖部位感染的風險。

◎4習慣避免私密處感染

●多喝水：每日1500mL左右或依醫師建議量攝取，增加尿量，稀釋尿糖濃度，並幫助沖出尿道中的細菌。

●勿憋尿：減少尿液停留的時間，不給細菌生長的機會。

●加強清潔：注意私密處的清潔，並保持乾燥。

●穿著透氣衣物：穿著寬鬆及材質透氣的衣褲，避免悶熱潮濕的環境利於細菌或黴菌生長。

◎認識身體警訊，提高警覺

在使用SGLT2抑制劑前，若曾有腎臟或泌尿道相關的病史（如：反覆泌尿道感染），務必主動告知醫師。

◎以下症狀需盡速就醫

●發燒。

●頻尿、血尿。

●排尿疼痛或灼熱感。

●下腹部疼痛。

●陰部搔癢或分泌物增加。

控制糖尿病的根本之道是按時服藥、規律運動、飲食控制，三者缺一不可，才是穩控血糖的長久之道。

（作者為彰化基督教醫院藥師）

