健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

獨居長輩怕行走滑倒 申設無障礙空間解燃眉

2025/11/13 05:30
獨居長輩怕行走滑倒 申設無障礙空間解燃眉

▲阿嬤家的浴室加裝扶手。（照片提供／張文瀞）

文／張文瀞

獨居長輩怕行走滑倒 申設無障礙空間解燃眉

▲阿嬤家的走道加裝扶手。（照片提供／張文瀞）

獨居在彰化溪湖鎮的70歲王姓阿嬤，在浴室滑倒，被散落的瓶罐絆傷，造成腰背挫傷。衛福部彰化醫院長照中心接獲申請後，協助申請浴室止滑及加裝扶手等設備，讓王阿嬤與家人安心不少。其實，很多家有長輩者或長輩本身都不知道長照補助可協助改善居家環境，忽略了長輩生活空間的安全建構。

利用長照補助 協助改善居家環境

王阿嬤平時習慣在客廳與廚房間活動，雖然這次意外沒有骨折，但強烈的腰背疼痛讓她心生恐懼，害怕獨自行走。由於女兒有自己的家庭，無法經常陪伴照顧，加上阿嬤堅持守在與老伴共同生活一輩子的家，不願搬去同住，形成獨居的困境。

王阿嬤的女兒因此向彰化醫院長照中心尋求協助，長照個案管理員到府評估後發現，除了日常身體清潔與餐食協助需求外，居家空間潛藏不少危險，包括浴室缺乏止滑設施，臥室與走道也沒有穩固扶手，這些都是長者最常跌倒的高風險區域。

長照個案管理員向王阿嬤的女兒說明政府的長照服務，其女兒了解後，願意接受相關單位評估。經輔具評估員到府評估後，王阿嬤的居家無障礙改善方案獲得核定，進行浴室地板鋪設止滑措施，並在走道、臥室及浴室加裝安全扶手，改造費用為12000元，因王阿嬤是一般戶，由政府補助7成（8400元），王家自付3成（3600元）。

目前的長照政策，提供每位長輩每3年最高4萬元的居家無障礙環境改善補助，其補助比例分別是低收入戶全額補助，中低收入戶補助9成，一般戶補助7成。王阿嬤3年4萬元的補助額度中扣除這次的12000元，剩餘額度仍可繼續使用。

只要年滿65歲以上失能長輩、55歲以上失能原住民、失能身心障礙者或50歲以上失智症者（2026年起擴大服務不限年齡的失智症者），都可申請1966長照服務，讓長輩在熟悉的家園裡安全又安心地生活。

（作者為衛福部彰化醫院長照中心管理組長）

