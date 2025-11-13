自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

緩解胃食道逆流 中醫有撇步

2025/11/13 05:30
緩解胃食道逆流 中醫有撇步

▲圖1：按摩豐隆穴，有調理胃氣，消食導滯功效。（照片提供／彭婷愉）

文／彭婷愉

緩解胃食道逆流 中醫有撇步

▲圖2：按摩太衝穴，具減緩胃酸上逆功效。（照片提供／彭婷愉）

30歲的賴小姐（化名）來診間自訴近半年來一直有喉嚨卡卡、聲音沙啞、咳嗽的情形，懷疑是感冒後遺症，希望強化體質增強免疫力。經過仔細問診，賴小姐愛吃糕餅甜食、烤肉和吃到飽的自助餐，也因為工作的關係常常誤餐；建議她除了求醫治療外，要調整生活習慣、飲食節制來改善。

緩解胃食道逆流 中醫有撇步

▲脹氣、胃酸逆流令人不舒服；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／彭婷愉）

胃食道逆流常源自於下食道括約肌鬆弛，造成胃酸或胃中食物容易往上逆流到食道中。胃食道逆流除了和飲食、生活作息、壓力有密切關聯，平時消化機能不好的人也容易引發胃食道逆流，例如吃飯後容易腹脹，或進食前後容易有上腹疼痛者，因腸胃蠕動功能較差，導致胃排空的時間較慢，胃中食物累積造成腹腔壓力上升，也容易引發胃食道逆流。

◎胃食道逆流常見症狀

●典型症狀：胃酸過多、胸口灼熱感（火燒心）。

●非典型症狀：慢性咳嗽、胸痛胸悶、口臭、口中有酸液、喉嚨痛、喉嚨異物感、聲音沙啞。

◎如何避免胃食道逆流？

●避免食用高糖分、高油脂、精緻澱粉（麵條、軟麵包、軟吐司）、難消化食物（糯米、醃漬加工品）、辛辣刺激性食物。

●三餐定時吃，放慢吃飯速度，飽足感以八分飽為限。

●避免日夜顛倒，不要熬夜。

●睡前3小時不進食。

●睡覺時可以左側躺，緩解逆流情形。

●穿著寬鬆衣物以減少腹部壓力。

●飯後出門散步可促進腸胃蠕動，幫助消化。

●保持心情放鬆愉快。

●避免抽菸及空腹飲酒。

根據不同病徵 給予藥物及針灸治療

胃食道逆流在中醫稱為「吞酸」，常見於情緒壓力造成的肝鬱犯胃型吞酸、飲食不節導致食積型吞酸、腸胃機能低下的脾胃氣虛型吞酸，均會造成胃氣失和，引發胃酸上逆。臨床上會根據不同的證型給予適合的藥物及針灸穴道做治療。平時患者也可按壓身體穴道來舒緩胃食道逆流的不適。

◎舒緩胃食道逆流的相關穴道

●豐隆：位置在外膝眼與外踝尖連線中點，有調理胃氣，消食導滯功效（圖1）。

●太衝：位置在足背第一、二蹠骨間凹陷處，具減緩胃酸上逆功效（圖2）。

穴道按壓持續3-5分鐘，每日可重複3-5次。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

