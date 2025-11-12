醫師忙救人 甲狀腺結節拖成癌

▲術前的電腦斷層顯示，甲狀腺腫瘤已達7公分，侵犯氣管及喉部神經，造成聲帶麻痺與氣道阻塞，情況危急。（彰化基督教醫院提供）

記者張聰秋／彰化報導

醫師救人無數，但也有可能因太忙碌而忽略自己的健康。中部1名身為醫院院長的外科醫師，平日忙於診治與管理醫院，明知自己有甲狀腺結節，卻一直沒時間追蹤，直到聲音沙啞且突然咳血、呼吸困難，緊急送醫始知已是惡性度高的「低分化甲狀腺癌」，腫瘤長到7公分，嚴重侵犯氣管與喉部神經，轉送彰化基督教醫院手術與氣管重建，才成功撿回一命。

咳血、呼吸困難 送醫救命

這位醫師手術之後，搭配放射碘治療與甲狀腺素替代治療，經過2年追蹤，病情穩定沒有復發，如今恢復良好，仍繼續堅守醫師崗位。

彰基總院長陳穆寬指出，患者送來時情況危急，電腦斷層顯示腫瘤已侵犯喉嚨與氣管，導致聲帶麻痺與氣道阻塞，這類「低分化甲狀腺癌」惡性高、進展快，確診時常已擴散或侵襲周邊組織，手術團隊替他進行甲狀腺切除與頸部淋巴結清除，並以甲狀軟骨修補氣管，手術難度極高。

氣管重建 罕見未留後遺症

耳鼻喉暨頭頸外科副主任謝明妤表示，該名患者術後呼吸、說話與吞嚥功能都完全恢復，沒有留下後遺症，相當罕見。

陳穆寬提醒，雖然甲狀腺癌被稱為「預後較佳的癌症」，但若忽略定期追蹤，良性結節也可能惡化成晚期癌症，民眾應每半年至1年做1次超音波追蹤；術後病友也需定期監測甲狀腺球蛋白等腫瘤指標，才是真正的救命之道。

