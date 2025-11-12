腦中風致「血管性帕金森」 下肢遲緩僵硬

▲患者的腦部近基底核處有腔隙型梗塞（右側紅箭頭），導致出現血管性帕金森症狀。（郭綜合醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

▲趙昌宏醫師說明帕金森氏症與血管性帕金森、腦中風不同。（記者王俊忠攝）

68歲陳姓婦人在2023年7月突發性腦梗塞中風，持續用抗血小板類藥物治療；2025年6月後腳步變得遲滯、動作遲緩或走一段路後會小碎步往前衝，但沒有上肢顫抖症狀。就醫接受影像檢查，顯示有腦室旁近基底核處腔隙型梗塞（小中風）情形。醫師指出，陳婦為「血管性帕金森」，給低劑量多巴胺類藥，改善下肢帕金森症狀，同時建議患者積極復健、養成規律運動習慣。

▲腦部磁振造影顯示，正常人會出現清晰的燕子尾；帕金森氏症患者的燕子尾較為模糊。（郭綜合醫院提供）

郭綜合醫院神經內科醫師趙昌宏指出，在大腦神經退化性疾病中，阿茲海默症排名第一，帕金森氏症排第二，而血管性帕金森是次發性找得到原因的帕金森症候群之一。血管性帕金森，顧名思義是因為腦中風（包括出血型或梗塞型）所造成的帕金森氏症，大部分血管性帕金森病患症狀和典型的帕金森氏症是截然不同的。

沒有上肢顫抖等症狀

趙昌宏說明，典型帕金森氏症的症狀是不對稱的，大部分病患會有上肢靜止型顫抖，會先從單側肢體開始發作、再進展到雙側肢體顫抖，合併出現動作遲緩。然而，血管性帕金森的症狀是以「下肢動作緩慢症狀」為主，下肢會僵硬。多數血管性帕金森患者的上肢是正常的，不會有上肢顫抖、動作緩慢、僵硬等症狀，因此血管性帕金森又叫下肢帕金森氏症症候群。

趙昌宏表示，血管性帕金森是腦中風造成的，其發生模式與腦中風發生模式一樣，有時會突然或急性發生，或是階梯式惡化，所以病患會有突然腳步變得有些遲滯不前、或走一段路後會小碎步往前衝。

積極復健 養成規律運動習慣

他強調，血管性帕金森只是臨床症狀類似帕金森氏症，不是真的帕金森氏症，其致病機轉、成因和退化性的帕金森氏症截然不同，其腦部的多巴胺系統大部分沒有缺損的。使用的藥物和一般治療帕金森氏症的藥物類似，以低劑量多巴胺為主，除了藥物治療，復健和養成規律運動習慣也很重要。民眾如出現手腳抖動或動作遲緩情形，宜盡快就醫檢查。

