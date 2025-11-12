自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

高三生熬夜 狂冒青春痘 藥物、調整作息 「戰痘」成功

2025/11/12 05:30
高三生熬夜 狂冒青春痘 藥物、調整作息 「戰痘」成功

▲沈冠宇醫師呼籲，治療痘痘需把握3個月的「黃金治療期」，才能有效減少痘疤的形成及降低痘疤嚴重度。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

高三生熬夜 狂冒青春痘 藥物、調整作息 「戰痘」成功

▲1名高三生因面臨學測考試壓力熬夜，加上消夜吃炸物、手搖飲，臉上長出滿臉的青春痘。（記者陳建志翻攝）

許姓高三生面臨學測考試壓力，每當深夜補習結束返家前，都會買炸物及手搖飲當消夜繼續唸書，不料日前臉頰兩側冒出大片青春痘，甚至還會疼痛，只好戴口罩才敢上學，連帶影響唸書情緒，到醫院皮膚科檢查才發現是囊腫型痤瘡，經醫師建議外用藥物搭配局部藥物注射及口服A酸，同時調整作息後，總算讓他有臉出門。

亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師沈冠宇表示，「尋常性痤瘡」也稱為痤瘡或痘痘，是1種常見的發炎性皮膚疾病，好發於青春期的青少年，也被稱為青春痘，約85%的青少年都曾發生痤瘡，若處理不當、遺留明顯痘疤，會對患者的情緒、社交及人際關係造成重大影響。

沈冠宇指出，痤瘡的形成原因，除皮脂分泌過多與毛囊過度角質化、毛囊皮脂腺內微生物過度繁殖及毛囊發炎為主要4大病因外，痘痘家族史及藥物史的詢問也非常重要，尤其熬夜晚睡、工作、學業壓力過大、抽菸或者需要長期上妝也都會惡化痤瘡。

醫︰避吃甜食、炸物

沈冠宇強調，飲食部分要避免吃甜食、炸物、油膩食物以及奶製品，另外乳清（高蛋白）也會增加痤瘡形成，卸妝產品要避免使用卸妝油，若是易長痘膚質，防曬及保濕產品要選用清爽質地系列，塗防曬產品後也要減少疊擦乳液，以免過度黏膩厚重而使毛孔阻塞。

把握3個月黃金治療期

治療方面，沈冠宇建議，狀況輕微者可考慮外用藥物治療如過氧化苯甲醯、外用類維生素A酸、外用抗生素等，中重度的患者可使用口服藥物治療，包含口服抗生素、口服維生素A酸、口服複方避孕藥等，這名高三生因屬於發炎疼痛的囊腫型痤瘡，除外用藥物外，也必須採用抗發炎的局部藥物注射治療。

沈冠宇呼籲，治療痘痘需把握3個月的「黃金治療期」，才能有效減少痘疤的形成及降低痘疤嚴重度，且除使用藥物，調整良好生活作息、根據自身膚質選用適合的清潔、防曬、保濕產品，以及與醫師長期配合治療都是不可或缺的一環。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中