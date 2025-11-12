高三生熬夜 狂冒青春痘 藥物、調整作息 「戰痘」成功

▲沈冠宇醫師呼籲，治療痘痘需把握3個月的「黃金治療期」，才能有效減少痘疤的形成及降低痘疤嚴重度。（記者陳建志攝）

許姓高三生面臨學測考試壓力，每當深夜補習結束返家前，都會買炸物及手搖飲當消夜繼續唸書，不料日前臉頰兩側冒出大片青春痘，甚至還會疼痛，只好戴口罩才敢上學，連帶影響唸書情緒，到醫院皮膚科檢查才發現是囊腫型痤瘡，經醫師建議外用藥物搭配局部藥物注射及口服A酸，同時調整作息後，總算讓他有臉出門。

亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師沈冠宇表示，「尋常性痤瘡」也稱為痤瘡或痘痘，是1種常見的發炎性皮膚疾病，好發於青春期的青少年，也被稱為青春痘，約85%的青少年都曾發生痤瘡，若處理不當、遺留明顯痘疤，會對患者的情緒、社交及人際關係造成重大影響。

沈冠宇指出，痤瘡的形成原因，除皮脂分泌過多與毛囊過度角質化、毛囊皮脂腺內微生物過度繁殖及毛囊發炎為主要4大病因外，痘痘家族史及藥物史的詢問也非常重要，尤其熬夜晚睡、工作、學業壓力過大、抽菸或者需要長期上妝也都會惡化痤瘡。

沈冠宇強調，飲食部分要避免吃甜食、炸物、油膩食物以及奶製品，另外乳清（高蛋白）也會增加痤瘡形成，卸妝產品要避免使用卸妝油，若是易長痘膚質，防曬及保濕產品要選用清爽質地系列，塗防曬產品後也要減少疊擦乳液，以免過度黏膩厚重而使毛孔阻塞。

治療方面，沈冠宇建議，狀況輕微者可考慮外用藥物治療如過氧化苯甲醯、外用類維生素A酸、外用抗生素等，中重度的患者可使用口服藥物治療，包含口服抗生素、口服維生素A酸、口服複方避孕藥等，這名高三生因屬於發炎疼痛的囊腫型痤瘡，除外用藥物外，也必須採用抗發炎的局部藥物注射治療。

沈冠宇呼籲，治療痘痘需把握3個月的「黃金治療期」，才能有效減少痘疤的形成及降低痘疤嚴重度，且除使用藥物，調整良好生活作息、根據自身膚質選用適合的清潔、防曬、保濕產品，以及與醫師長期配合治療都是不可或缺的一環。

