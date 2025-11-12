自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

疾管署預警 冬季流感11月底增溫

2025/11/12 05:30
疾管署預警 冬季流感11月底增溫

▲疾管署副署長曾淑慧提醒，11月底流感疫情可能就會再度增溫。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

疾管署預警 冬季流感11月底增溫

▲目前提供的公費流感疫苗對A型H1N1、H3N2與B型流感都有保護力，符合接種資格者應盡速接種；示意圖。（照片來源：shutterstock）

近期天氣轉涼，流感已脫離流行期，但衛福部疾管署副署長曾淑慧提醒，預估11月底流感疫情就會再度增溫，且冬季流感重症個案數和健保門急診就診人次都可能會超過今年秋季流感流行期間，呼籲民眾仍要盡速接種疫苗。

重症、就診人次恐超越秋季

疾管署統計，11月2日至11月8日類流感門急診就診計10萬1100人次，較前一週下降7.5%，但新增38例流感重症個案及7例死亡個案，今年公費流感疫苗已累計接種約545萬人次，為歷年同期最多。

曾淑慧說，目前提供的公費流感疫苗對A型H1N1、H3N2與B型流感都有保護力，但預估部分縣市12月初就會將疫苗用罄，疾管署已持續評估是否增購疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青指出，上週新增的死亡個案中，包括1名中部40多歲女性，有癌症病史，未接種本季流感疫苗，今年10月下旬出現發燒、咳嗽等症狀後，症狀持續惡化，急診就醫，經快篩確診A型流感，且有肺炎黴漿菌陽性，胸部X光顯示有肺炎，收住加護病房治療仍不幸過世。

另重症個案中，有1名中部1歲男童，10月下旬接種流感疫苗，但接種後6天、尚未生成有效抗體，就出現高燒、呼吸急促、乾咳、流鼻水等症狀。曾去診所就醫，醫師開立口服流感抗病毒藥物，男童隔天仍出現呼吸困難等症狀，急診就醫，經X光檢查顯示雙側肺部浸潤增加，收住加護病房治療後，症狀改善，已在11月初出院，住院天數5天。

新冠低點波動 登革熱增4例

新冠肺炎疫情方面，曾淑慧指出，目前國內新冠肺炎疫情仍在低點波動，第45週新冠門急診就診計1273人次，較前一週下降10.8%，主流變異株為NB.1.8.1，另新冠疫苗累計接種約124萬人次，高於去年同期。

此外，雖近期氣溫轉涼，上週仍新增4例本土登革熱病例，其中1例新北個案與先前的越南境外移入個案定序相似，另高雄、屏東的3例個案具有地緣相關性。曾淑慧提醒，目前病媒蚊仍有一定活動力，且適逢颱風降雨，民眾務必做好防颱準備，並於颱風過後落實孳生源清除。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中