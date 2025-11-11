尿液色如咖啡 當心結石！

▲陳姓老翁術前（左圖紅圈處）和術後（右圖紅圈處）比對。 （豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

▲林德祺醫師表示，新一代軟式輸尿管鏡，可靈活擊碎結石並吸出。 （豐原醫院提供）

尿液顏色像咖啡，當心結石！70歲陳姓工廠老闆，長年忙於事業忽略健康，近日發現排尿困難、尿味又臭又濃、顏色深如咖啡，緊急就醫，檢查發現左側輸尿管被一顆約1.8公分的結石卡住，造成嚴重腎水腫與輸尿管彎曲，若再拖延恐引發腎功能受損，甚至敗血症，經自費接受軟式輸尿管鏡結石碎除手術，順利清除結石、保住腎臟功能。

若再拖延恐引發腎功能受損

衛生福利部豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，陳男因輸尿管嚴重彎曲，傳統硬式輸尿管鏡根本無法進入，經醫療團隊改用最新一代「7.5Fr軟式輸尿管鏡」，可靈活穿梭於輸尿管中，鏡頭抵達結石處，高能雷射瞬間擊碎石塊，搭配可彎可吸導管同步吸出碎屑，手術一氣呵成，成功解除阻塞，釋放腎臟壓力、尿路恢復通暢， 術後隔天就可下床，但患者需自費約10萬元。

林德祺說，輸尿管結石是常見的泌尿系統疾病，當結石阻塞尿路時，常出現腰部或側腹劇烈疼痛、尿色改變、血尿、頻尿、排尿灼熱感或尿流中斷等症狀，若合併感染，還可能發燒、噁心，甚至引發腎盂腎炎或敗血症。

接受軟式輸尿管鏡碎除結石

林德祺提醒，水分攝取不足、高鹽高蛋白飲食、久坐少動及家族病史等都是形成結石的高風險因素，預防之道首重「多喝水、勤排尿」，建議每天至少攝取2000c.c.水分，飲食應減少鹽分、紅肉與含糖飲料，多攝取蔬果及檸檬酸類食物，有助抑制結石生成，曾有結石病史者應定期接受泌尿系統影像檢查與尿液分析，早期發現、早期治療，避免結石再度找上門。

