健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「雙長效型心室輔助器」 助末期心衰男續命

2025/11/11 05:30
「雙長效型心室輔助器」 助末期心衰男續命

▲陳益祥醫師說明，國內尚無全人工心臟可用，只能用2套輔助器等方法，幫助患者等待心臟移植。 （台大醫院提供）

記者林志怡／台北報導

「雙長效型心室輔助器」 助末期心衰男續命

▲台大醫院以2套長效型心室輔助器分別取代林先生（中）的左、右心功能，幫助患者穩定提供連續血流。 （台大醫院提供）

46歲的林先生因擴張型心肌病變導致心臟功能急遽惡化，曾數度心臟驟停，接受多次手術仍無法穩定，台大醫院團隊最終以2套長效型心室輔助器，分別取代左、右心功能，提供連續血流，實現「功能性全人工心臟」的效果，但患者要脫離相關輔助設備，仍須等待心臟移植。

實現「功能性全人工心臟」效果

林先生自8月起數度心臟驟停，先後接受冠狀動脈繞道手術（CABG）、主動脈氣球幫浦（IABP）及靜脈—動脈葉克膜（V-A ECMO）治療，仍無法穩定，儘管曾植入暫時性左心室輔助器，但患者仍不斷出現嚴重的心律不整，經評估無法進行心律不整電燒術，病情陷入危急。

台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥說，現階段針對末期心臟衰竭治療選項有限，僅能仰賴心室輔助器或心臟移植，且目前移植器官來源不足，等待捐贈時間過長，重症患者可能於等候期間死亡。

陳益祥指出，對於林先生這類嚴重心臟衰竭患者，國內尚無全人工心臟（TAH）可用，健保現行規定僅能終身給付一套心室輔助器的限制。外科團隊於9月28日切除患者的左右心室後，植入2套長效型心室輔助器以維持全身血液循環，術後患者雖無心跳，但仰賴2套輔助器穩定提供連續血流，實現「功能性全人工心臟」的效果，並成功跨越醫材與保險制度的雙重限制。

患者穩定康復 等待心臟移植

陳益祥表示，使用2套長效型心室輔助器是TAH替代方案之一，特別適用於無可用TAH醫材或不適合傳統治療的極端重症病患，據國際多中心研究數據，此策略可讓患者達成30天存活率53%、成功過渡至移植率26%，目前林先生也已經穩定康復並進入復健階段，等待未來的心臟移植。

