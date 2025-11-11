不孕症試管嬰兒補助3.0上路 39歲以下首胎15萬元

▲許小姐是2.0方案開辦後首位生下試管寶寶的媽媽。 （記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲11月1日起，受術妻年齡若在39歲以下，首胎第一次申請最高補助可達15萬元，往後各胎第1次補助也從6萬提高至10萬元。

衛福部自2021年7月起推動「不孕症試管嬰兒補助2.0」方案，截至今年10月底，已幫助2.6萬餘對夫妻迎接超過3.1萬名新生兒。衛福部長石崇良說，自今年11月1日起，相關補助方案再升級為「3.0版」，受術妻年齡若在39歲以下，首胎第一次申請最高補助可達15萬元，往後各胎第1次補助也從6萬提高至10萬元。

▲「不孕症試管嬰兒補助3.0」已上路。

2.0方案助3.1萬名新生兒報到

石崇良指出，少子女化已是國安危機，我國因人口出生率下降，15歲到64歲工作人口在2015年已1700萬達到高峰後，近年來持續減少，2024年已下滑至1600萬，若生育情況沒有改善，2070年工作人口將再減少900萬，只剩約700萬人。

因此，石崇良表示，為幫助希望有孩子的夫妻，衛福部持續提高人工生殖機構品質，也提供人工生育費用補助，繼2021年的人工生殖補助計畫2.0後，今年11月1日再加碼提供3.0方案，補助金額全面加碼，希望減輕年輕夫妻的經濟壓力。

國健署說明，「不孕症試管嬰兒3.0方案」補助次數與金額以首次申請時妻子年齡為準，未滿39歲者，第1次療程最高補助15萬元，第2、3次最高10萬元；39歲至未滿45歲者，第1次最高13萬元，第2、3次最高8萬元。

此外，所有療程無需一定懷孕成功才可申請，可依據各個療程不同的施術方式和結果給予補助，每胎最多可補助6次療程（40歲至未滿45歲則最多3次），申辦補助由人工生殖機構協助線上辦理。

減輕年輕夫妻的經濟壓力

第3萬名試管寶寶的父親黃先生說，當初與太太自然嘗試，後來胚胎植入又失敗很多次，免疫、甲狀腺等各種可能會遇到的問題都碰上了，每次失敗後，其實也相當掙扎，夫妻倆也不知道這條路的盡頭在哪，但有政府作為後盾，也比較有勇氣繼續下去。

黃先生開玩笑說，男方在人工生殖過程中，可能心裡也不好受，雖想幫太太分擔，在取精完成後，卻只能天天看著妻子打藥，或是為是否不適合懷孕而焦慮，本來覺得至少能在經濟上提供支援，但在政府補助下，好像壓力也被政府分擔走了，反而有點「好像什麼都做不了」的感覺。

