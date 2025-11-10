自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

阿北腹痛肚子鼓鼓 竟是皮蛇引發假性疝氣

2025/11/10 05:30
阿北腹痛肚子鼓鼓 竟是皮蛇引發假性疝氣

▲病人左側腹部往外凸出一塊，且腫塊有類似腸子蠕動的現象（左圖）；接受口服抗病毒治療後，腹部已恢復原狀（右圖）。（照片提供／江紀萱）

文／江紀萱

「醫師，我的腹內是不是長了歹咪啊（壞東西）？怎麼鼓這麼大一塊？」70歲的黃先生一進診間，掀起上衣露出肚子，愁眉苦臉地說。

原來他從10幾天前便開始覺得左側腸胃不適，常常悶痛，左側肚子無法控制地往外鼓出一大塊，像疝氣一樣（圖左）。這2週跑遍四處就醫，照過X光、腹部超音波，醫師都說腸胃道沒有問題。

筆者仔細觀察患者的皮膚，雖沒有典型的群聚型水泡，但仍可能是帶狀疱疹引起的假性疝氣，立即投予口服抗病毒特效藥治療，患者的不適症狀獲得明顯改善，腹部也恢復原狀（圖右）。

皮膚科醫師靠經驗診斷

帶狀疱疹又名皮蛇，是耳熟能詳的皮膚疾病，若小時候感染過水痘病毒，病毒會潛伏在神經節中，等到免疫力比較不好時跑出來作怪。其特徵是沿著神經支配的皮膚會有群聚的水泡，伴隨神經發炎的抽痛、麻癢的症狀。

而假性疝氣常見於帶狀疱疹長在腹部的病人，通常在發病後數週出現，少數出現在皮膚症狀之前，便依賴皮膚科醫師的經驗診斷。

病人會覺得長皮蛇那側的肚子往外突出，伴隨脹氣、消化不良、便秘或是拉肚子的腸胃道症狀。原因是帶狀疱疹造成的神經發炎也會引起運動神經傳導不良，控制腹壁的肌肉無法收縮，裡頭蠕動的腸子就會往外推擠，造成像疝氣一樣的腫塊。

50歲以上可施打帶狀疱疹疫苗

目前新型帶狀疱疹疫苗已通過食藥署審核，允許使用在50歲以上的族群，保護力達10年以上，可以降低得到皮蛇的機率及疱疹後神經痛的不適感。若免疫力比較差的老人家，或是作息不正常需要熬夜輪班的壯年族群，也可以考慮施打。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中