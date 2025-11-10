阿北腹痛肚子鼓鼓 竟是皮蛇引發假性疝氣

▲病人左側腹部往外凸出一塊，且腫塊有類似腸子蠕動的現象（左圖）；接受口服抗病毒治療後，腹部已恢復原狀（右圖）。（照片提供／江紀萱）

文／江紀萱

「醫師，我的腹內是不是長了歹咪啊（壞東西）？怎麼鼓這麼大一塊？」70歲的黃先生一進診間，掀起上衣露出肚子，愁眉苦臉地說。

原來他從10幾天前便開始覺得左側腸胃不適，常常悶痛，左側肚子無法控制地往外鼓出一大塊，像疝氣一樣（圖左）。這2週跑遍四處就醫，照過X光、腹部超音波，醫師都說腸胃道沒有問題。

筆者仔細觀察患者的皮膚，雖沒有典型的群聚型水泡，但仍可能是帶狀疱疹引起的假性疝氣，立即投予口服抗病毒特效藥治療，患者的不適症狀獲得明顯改善，腹部也恢復原狀（圖右）。

皮膚科醫師靠經驗診斷

帶狀疱疹又名皮蛇，是耳熟能詳的皮膚疾病，若小時候感染過水痘病毒，病毒會潛伏在神經節中，等到免疫力比較不好時跑出來作怪。其特徵是沿著神經支配的皮膚會有群聚的水泡，伴隨神經發炎的抽痛、麻癢的症狀。

而假性疝氣常見於帶狀疱疹長在腹部的病人，通常在發病後數週出現，少數出現在皮膚症狀之前，便依賴皮膚科醫師的經驗診斷。

病人會覺得長皮蛇那側的肚子往外突出，伴隨脹氣、消化不良、便秘或是拉肚子的腸胃道症狀。原因是帶狀疱疹造成的神經發炎也會引起運動神經傳導不良，控制腹壁的肌肉無法收縮，裡頭蠕動的腸子就會往外推擠，造成像疝氣一樣的腫塊。

50歲以上可施打帶狀疱疹疫苗

目前新型帶狀疱疹疫苗已通過食藥署審核，允許使用在50歲以上的族群，保護力達10年以上，可以降低得到皮蛇的機率及疱疹後神經痛的不適感。若免疫力比較差的老人家，或是作息不正常需要熬夜輪班的壯年族群，也可以考慮施打。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長）

