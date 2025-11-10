愛喝甜飲女性 罹重度憂鬱症風險高

▲可以用天然方式增加風味，例如加入新鮮檸檬片、薄荷葉、奇異果片或氣泡水，讓水多了層次感。 （照片來源：shutterstock）

文／葉雅馨

電視劇中常可看到的一個場景，當某人心情不好或要提振精神，周邊的朋友就會送上1杯甜飲，安慰及鼓勵他說：「喝點甜的，心情會變好！」言下之意，甜飲好像成為1種提神放鬆的象徵。然而有新研究指出，這杯讓人「暫時開心」的飲料，可能在不知不覺中改變情緒，讓快樂變得更難維持。

根據一份發表於《JAMA 精神醫學》的研究，分析了近千名18至65歲成人的資料。結果顯示，經常飲用含糖軟性飲料的人，罹患重度憂鬱症（MDD）的風險較高，其中女性的影響最明顯。高攝取甜飲的女性罹患憂鬱症的機率增加約17%，而且症狀更嚴重。

神經系統發炎 影響情緒

該研究指出，含糖飲料中除了葡萄糖、果糖外，還有防腐劑與人工甜味劑。這些成分會打亂腸道菌群平衡，促進發炎菌繁殖、減少具有保護作用的短鏈脂肪酸。這樣的變化會導致神經系統發炎反應，影響情緒穩定與心理健康，也提醒我們，飲食也會左右心理健康。減少含糖飲料，不僅可控制體重、降低糖尿病風險，還讓情緒更穩定。

◎減糖促進身心健康，可以這樣做

●增添喝水的風味。許多人習慣喝甜飲，是因為覺得單喝白開水「沒有味道」。可以用天然方式增加風味，例如加入新鮮檸檬片、薄荷葉、奇異果片或氣泡水，讓水多了層次感。既能補充水分，又不增加糖分攝取。

●當心情低落時，用運動取代喝甜飲。甜飲帶來的快感只是短暫的血糖刺激。要保有正面的情緒，不妨選擇更有效且持久的方式—運動，它能促進大腦分泌「腦內啡」與「血清素」，有助於提升心情、減輕焦慮。

●關注睡眠與壓力管理，睡眠不足與長期壓力都會增加對甜食、甜飲的渴望。建議可以使用與身心健康相關的APP，記錄調整自己的睡眠狀態、情緒狀態等等。

戒糖從減量開始

戒掉甜飲不必一夕之間，可以先從「減量」開始，例如先每天減喝半瓶、之後改成每週2次，再慢慢拉長間隔。

甜飲帶來的甜蜜感，往往只有幾分鐘，穩定的情緒與健康的身體，卻能帶來長久的快樂。少一點糖、多一點動，就能讓心情更自在。

（作者為董氏基金會心理衛生中心主任）

