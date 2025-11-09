自由電子報
健康醫療
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

中醫順氣血 小技巧消退蕁麻疹

2025/11/09 05:30
中醫順氣血 小技巧消退蕁麻疹

▲若風疹塊出現在大腿上，就要往後、往下輕輕撥動皮膚。（照片提供／田騏嘉）

文／田騏嘉

一名50歲女性被慢性蕁麻疹困擾多年。全身皆可出疹，尤其雙大腿最為嚴重。每次發作時，搔癢難耐，只能依靠冰涼藥膏暫時止癢。就醫當天，她大腿上的風疹塊竟從早上8時持續到晚上都未消退，讓她幾乎崩潰。

現代醫學認為，蕁麻疹多與免疫或過敏反應有關，治療多以抗組織胺藥物為主，但部分患者往往仍反覆發作。中醫認為「風」是致病關鍵，風邪之所以久不自息，往往與氣血不暢有關。古語：「氣行則血行，血行風自滅。」也就是說，當氣血循環順暢，風邪就不易滯留，症狀可望緩解。除了藥物調理，也嘗試教導患者透過簡單手法，協助氣血運行。

先想像把心臟和患處連成一條直線，接著在患處沿著這條線的末梢方向，輕輕撥動皮膚。記得要順著「由前往後」的方向，因為人體前側多為動脈，後側則以靜脈回流為主。

仍需搭配養血祛風藥物 改善體質

以大腿為例，若風疹塊出現在大腿上，就要往後、往下輕輕撥動皮膚。這位患者照著操作後，原本整天未消的蕁麻疹，竟在三兩下之間逐漸消退。當然，這只是輔助方式，仍須搭配養血祛風藥物等中醫治療，才能真正改善體質，降低復發。

慢性蕁麻疹雖然棘手，但從中醫角度出發，搭配簡單的順氣血小技巧，或許能為患者帶來新的改善方向。

（作者為全真中醫診所中醫師）

