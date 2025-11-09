靜脈曲張 足踝傷口潰爛10多年

▲賴姓患者因右下肢靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，傷口竟10多年未癒合。（員榮醫院提供）

記者顏宏駿／彰化報導

▲賴姓患者手術後一個多月後傷口痊癒。（員榮醫院提供）

彰化縣61歲賴姓男子，10多年前腳踝受傷潰爛，一直無法治癒，日前到彰化縣員榮醫院求診，醫師判定靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」一個多月後痊癒。

賴男10多年前右足踝因受傷留下傷口，無法癒合，這10年來到中部外科診所求診均無法治癒，以致他洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來，防止水分進入造成潰爛惡化。數月前傷口擴大至巴掌大小，醫師懷疑與靜脈曲張有關，建議轉診，賴男到員榮醫院心臟外科求診。

請繼續往下閱讀...

靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全

心臟外科主任賴金湖檢查發現，賴男的靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻、靜脈壓力升高，因足踝部位受到壓力最大，導致傷口無法癒合。

醫師採鐳射閉合術治癒

團隊採用「靜脈曲張鐳射閉合術」，該技術屬微創手術，藉由超音波導引將雷射纖維導管自足踝送入淺層靜脈（大隱靜脈），再以鐳射產生熱能封閉靜脈，使血流不再逆流至下肢，減輕靜脈壓力。手術過程採靜脈或局部麻醉，術後幾乎沒有大片瘀青與劇痛，患者兩小時後即可下床行走。

賴金湖提醒，靜脈曲張常見症狀包括下肢腫脹、痠痛、搔癢感，嚴重時會出現靜脈扭曲鼓脹、皮膚色素沉著及濕疹變化，若不治療恐進一步惡化為難癒合潰瘍。他呼籲，若有相關症狀，應及早就醫心臟外科或血管外科門診，接受超音波評估，及早治療可避免慢性傷口帶來的生活困擾。

他說，這項案例證明，透過新式微創鐳射閉合術，能有效改善靜脈逆流問題，加速慢性潰瘍癒合，患者不僅免去多年傷口換藥的痛苦，也重獲自由生活的能力。

員榮醫院表示，「靜脈曲張鐳射閉合術」並沒有健保給付，以賴男的情況，自費額為5萬元。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法