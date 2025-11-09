自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

流感高燒恐傷胎 孕媽們自我保護做起來

2025/11/09 05:30
流感高燒恐傷胎 孕媽們自我保護做起來

▲孕媽咪在流感高峰期應加強自我保護，保持充分睡眠、均衡飲食、避免熬夜與過度勞累；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／楊世瑜

流感高燒恐傷胎 孕媽們自我保護做起來

▲楊世瑜醫師說明孕期注意事項；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／楊世瑜）

隨著天氣轉涼、流感疫情升溫，近期門急診陸續出現孕婦感染流感的病例。孕期為流感的高風險階段，若輕忽發燒或呼吸道症狀，恐引發嚴重併發症，甚至危及媽媽與孩子的安全。

婦女在懷孕期間免疫系統會自然調整，心肺負荷也隨著孕期增加而加重，使孕婦對病毒的抵抗力下降，一旦感染流感，容易出現高燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，若延誤治療，可能導致肺炎、心肌炎，甚至早產。

孕期體溫變化需特別注意，若出現發燒超過38°C、持續咳嗽、胸悶或呼吸不順等情況，應盡早就醫，不宜自行服用退燒藥或尋求偏方。有些孕婦擔心藥物會影響胎兒而拖延治療，反而使病情惡化。其實，多數抗病毒藥物在孕婦身上是可以安全使用的，只要遵從醫師指示、及早介入，流感病程通常能有效控制。

高燒恐影響胎兒神經系統發育

流感不僅影響孕婦健康，對胎兒的發展也可能造成威脅，孕婦感染流感後，可能提高早產、胎兒生長遲滯及低體重的風險，若高燒時間過長，還可能影響胎兒神經系統發育，尤其在懷孕中晚期。另外，如果孕婦出現肺部感染或氧氣交換不良，胎兒容易出現胎動減少或心跳異常等警訊，一旦有類似狀況，應立即就醫。

建議孕媽咪在流感高峰期應加強自我保護，保持充分睡眠、均衡飲食、避免熬夜與過度勞累，同時減少出入人多、空氣不流通的場所，外出務必配戴口罩。回家後更換衣物、清潔鼻腔與口腔，也能降低病毒入侵呼吸道的機會。

若家中有人出現感冒或流感症狀，應主動隔離、保持通風，避免與孕婦近距離接觸；家人若能落實咳嗽禮節與良好衛生習慣，就是守護孕婦與胎兒的第一道防線。

懷孕期間最重要的是密切觀察身體變化與胎動情況，若有出現發燒、頭暈、咳嗽、心悸或食慾不振等症狀，應主動就醫，並與婦產科醫師保持聯繫，不要因擔心用藥問題而延誤治療。

（作者為育禾婦幼中心副院長）

