腹股溝疝氣 卡久了要人命

文／曾展緯

55歲的阿傑（化名）是餐廳廚師，長年搬重鍋、久站、用力翻炒，讓他練出一身結實的肌肉，無形中也為身體埋下負擔。幾個月前，他發現右下腹出現1個小包塊，偶爾鼓起又能壓回去。

他以為只是拉傷，貼貼藥布就好；直到某天端著大鍋湯時，一陣劇痛來襲，鼓起的包塊變得又硬又痛，怎麼也推不回去，送醫後，確診為右側腹股溝疝氣。

腸子從腹壁薄弱處凸出成腫塊

醫師告訴他，這是腸子從腹壁薄弱處凸出，若拖太久，腸子可能被卡住，血流中斷而壞死。那時不僅會劇痛、腹脹、嘔吐，甚至可能休克，若不及時手術，還會危及生命。阿傑聽完神情凝重：「原來這麼嚴重，我還以為只是小毛病。」幸運的是，他及時就醫，避開最危險的一步。

阿傑接受了微創腹股溝疝氣修補手術。手術過程中，醫師在極細微的空間縫合修補，出血少、傷口小，隔天就能下床走動。出院回家休養幾天就可以再上工了。

重回廚房後，他的動作仍俐落，只是多了幾分小心。他會蹲低搬鍋、請學徒幫忙搬重物，也養成穿上護腰的習慣。他笑著說：「廚房的火可以旺，但身體的火不能亂燒。」

若成嵌頓型疝氣 須立即手術

腹股溝疝氣看似小問題，卻可能在一夕之間變成大危機。它是腹腔內的組織（多為小腸或脂肪）經由腹股溝管的薄弱處凸出，形成可見或可觸的腫塊。男性發生率較高，尤其是年長、肥胖、長期便秘、慢性咳嗽或需長期搬重物的族群。早期症狀多為間歇性鼓起或輕微脹痛，許多人因此掉以輕心，若發生「嵌頓型疝氣」，情況就完全不同了。

避免長期便祕猛咳 少搬重物

「嵌頓型疝氣」是指腸子被卡在疝氣囊中，無法回到腹腔，血流受阻後可能在短短幾小時內壞死。病人會出現劇烈疼痛、嘔吐、腹脹、無法排氣排便等症狀。若腸段壞死穿孔，會導致腹膜炎、敗血症，危及生命。這時已無法徒手推回，只能立即手術處理。維持理想體重、避免長期便秘或劇烈咳嗽、減少搬重物，都能降低疝氣發生率。

若發現腹股溝或陰囊有可壓回的鼓起包塊，應及早就醫才是上策。

（作者為彰化秀傳紀念醫院一般外科醫師）

