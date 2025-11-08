自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

30歲男雙峰「C罩杯」 微創抽脂擺脫「男性女乳症」

2025/11/08 05:30
▲張先生（右）罹患男性女乳症，接受魏經岳醫師（左）微創腋下抽脂手術，恢復平坦胸部。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

30歲的張先生罹患男性女乳症，青春期時胸部就異常隆起，外觀如女性胸型，達到C罩杯，為此努力瘦身到51公斤，胸部仍然沒有縮水，飽受困擾。今年5月接受採微創腋下抽脂手術，成功縮乳成平坦胸部，也看不到疤痕，走路終於可以抬頭挺胸，重拾自信。

烏日林新醫院整形外科主任魏經岳表示，男性女乳症主要是男性荷爾蒙失衡，或是乳腺組織、脂肪過度增生，導致乳房出現過度發育，好發於青春期，雙乳隆起、腫大，雖不會明顯疼痛或危害健康，但可能導致自卑感，甚至影響人際社交。

魏經岳說，男性女乳症可分為2類型，「真性女乳症」主要與乳腺組織增生有關，主要成因是荷爾蒙失調，觸診可以摸到乳暈下有硬塊或結節；「假性女乳症」主要脂肪過度增生引起，多與肥胖相關，觸感較為柔軟。

腋下切口小傷口 恢復期1至2週

一般縮乳手術大多從乳暈旁做切口切除乳腺，可能造成小疤痕，影響美觀，甚至有碗盤狀外觀，魏經岳採微創腋下抽脂手術，可在局部麻醉或全身麻醉下進行，從兩側腋下切口約0.5公分的小傷口，進入胸部取出多餘脂肪，手術時間約1個多小時，恢復期約1、2週，適合中、輕度女乳患者。

手術後4至6週需避免劇烈運動，術後肉眼可見胸部外觀明顯改善，隨著腫脹逐漸消退，胸型會恢復自然平坦，手術效果通常為永久性，但若體重大幅增加，胸部仍可能再出現脂肪堆積。

魏經岳也說，男性女乳症並不罕見，罹患原因也可能與慢性腎衰竭、肝硬化、甲狀腺亢進等因素有關，提醒別輕忽。

