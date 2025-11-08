自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

水痘惡化重症 26歲女併發腦膜炎緊急住院

2025/11/08 05:30
水痘惡化重症 26歲女併發腦膜炎緊急住院

▲醫師為患者做檢查；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／吳昕儒）

文／吳昕儒

1名26歲女性主訴發燒3天後，臉部及頭部開始出現大小不一的紅色丘疹、膿泡及水泡，病灶持續增加，並伴隨著持續劇烈頭痛，因此就醫。經檢查，除了臉部及頭部以外，連喉嚨也有大量水泡。此外，她的頭痛伴隨著典型腦膜炎的布魯金斯徵兆（brudzinski sign陽性）。

雖然病患意識清楚，但診斷病患為水痘感染合併病毒性腦膜炎，有進展至顱內高壓及意識變化的疑慮，轉往醫學中心急診。接受靜脈抗病毒藥物注射，且安排腦部影像檢查，5天後，頭痛症狀緩解且生命徵象穩定，才順利出院。

近年多起大學生群聚感染

水痘感染從2004年1月1日起，1歲水痘公費疫苗開始施打後，感染率已經大幅下降。不過隨著年紀增長，身體中的水痘抗體會逐漸下降，少數人會在幼兒園或國小期間被感染，近年來反而是大學生的水痘群聚感染更為常見。

4歲以上兒童 可補打一劑疫苗

大部分水痘感染為輕症，但若發生重症，如本案例，危及到重要器官，可能導致腦炎、腦膜炎、肺炎或是肝炎等，甚至危及生命。因此建議家中還有未曾感染、也未施打疫苗的成人，考慮施打自費水痘疫苗，尤其是老師、護理人員、孕婦家屬等高風險族群。或是4歲以上只打過1劑的兒童，可以在4-6歲時，施打第2劑水痘疫苗，增強免疫力，避免憾事發生。

（作者為京硯診所皮膚科醫師）

