腦中不定時炸彈 健檢發現「腦動脈瘤」 醫：3招應對守護健康

文／ 王浩洸

現代人越來越重視健康，每年定期進行健檢已成習慣。有些人在接受腦部核磁共振檢查（MRI）或血管攝影（MRA）時，意外發現自己腦中有「動脈瘤」，這讓許多人頓時陷入焦慮與恐慌。然而，發現動脈瘤並不代表立即面臨生命危險。事實上，大多數健檢發現的腦動脈瘤是未破裂的，並不會立刻引發症狀。

小於3公釐 按時追蹤

當腦動脈瘤尚未破裂，醫師通常會根據幾個重要的因素進行綜合評估，包括動脈瘤的大小、位置、形狀、是否產生症狀，以及患者的年齡、健康狀況和家族病史。舉例來說，小於3公釐的動脈瘤，其破裂風險極低，通常建議定期追蹤即可。相對地，超過5到7公釐，或形狀不規則、有囊泡狀突出者，則需要考慮積極處理。此外，若患者年輕、健康良好，也較能承受手術風險，傾向於早期處理，以降低長期破裂風險。

◎未破裂動脈瘤的處理選項分3種

●保守觀察：定期安排影像檢查，並嚴格控制高血壓、戒菸，避免動脈瘤進一步擴大或破裂。

●血管內治療（支架輔助栓塞）：這是一種微創方式，透過導管從鼠蹊部血管進入，將金屬線圈或支架置入動脈瘤內部，使其封閉、避免破裂。

●開顱手術夾閉術（clipping）：這屬於傳統神經外科手術方式，適合部分位置明確且形狀合適的動脈瘤。

至於要選擇哪一種方式？須根據個別情況與專科醫師共同討論後決定。

腦動脈瘤的破裂會導致蜘蛛膜下腔出血，是一種致死率與致殘率都相當高的急性腦血管疾病。但幸好，隨著影像技術進步，愈來愈多動脈瘤在未破裂前就被發現。

控制血壓 保持規律生活

對於患者來說，最重要的是，與神經外科或腦血管專科醫師保持良好溝通，按時追蹤、穩定控制血壓、戒菸、規律生活，才能把風險降到最低。發現動脈瘤不是世界末日，而是多了1個提早預防、守護大腦健康的機會。

（作者為義守大學神經外科教授、義大醫院外科部長）

