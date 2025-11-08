自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

解急診壅塞 衛福部明年推「急診專屬病床區」

2025/11/08 05:30
解急診壅塞 衛福部明年推「急診專屬病床區」

▲一床難求是目前各大醫院急診面臨的難題。（資料照）

記者邱芷柔／台北報導

解急診壅塞 衛福部明年推「急診專屬病床區」

▲衛福部部長石崇良昨天提到，將透過改善急診觀察床制度與照護品質，紓解急診壓力。（記者邱芷柔攝）

為解決急診壅塞問題，衛福部再出招，部長石崇良表示，明年希望各大醫院重新規劃急診空間，改善觀察床制度與照護品質，設置急診中的病床區，專收僅需住院1、2天即可完成治療的病人，提供獨立空間與專屬護理照護，不必再躺在走廊等待，在急診就能完成治療、穩定後返家，提升醫院人力配置與病床效率。

專收僅需住院1、2天者不需躺走廊等待

石崇良昨出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」時指出，衛福部從院前分流、急診診療到離院住院3階段全面改善壅塞問題。「院前分流」有週日及假日輕急症中心（UCC）在11月正式上路；「離院階段」透過在宅急症照護（ACAH）與門診靜脈抗生素治療（OPAT），讓病人可在家或門診完成治療；而「診斷與處置階段」則由健保署調整急診支付制度、提高給付品質，並預計明年推動觀察床制度改革。

石崇良說，過去觀察床多用於等待診斷或住院安排，未來規劃的病床則鎖定治療需求明確、可短期處理的病人，有固定照護人力與獨立空間，「不該再躺在走廊或大廳」。例如部分肺炎或輕微腦震盪者，只需觀察48至72小時即可返家，林口長庚等醫院已率先採行類似模式。

新制配置專責護理人員進駐

石崇良指出，健保署今年已提升觀察床的護理與診察費用，未來將研議調整支付標準，鼓勵醫院重新設計急診空間；現行觀察床多由急診護理師兼顧照護，導致人力浮動、品質不一，新制將配置專責護理人員進駐，讓照護更穩定，也能回應外界關注的急診護病比問題。

台灣急診醫學會榮譽理事陳維恭表示，推動方向值得肯定，觀察床比照診療床給付在國外行之有年，目的不只是紓緩壅塞，而是讓病人留在急診時，也能獲得與病房同等照護品質；若病人因等床滯留急診，健保給付就應提升到病房水準，醫院才有能力補足人力，維持安全與品質。

