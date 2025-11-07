自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

全自動發藥機 減輕藥師壓力

2025/11/07 05:30

記者邱芷柔／台北報導

高齡化社會、慢性病患者持續增加，藥師人力吃緊，台大醫院北護分院一度因人力不足，夜診藥局被迫停擺，為提升調劑效率、減輕藥師壓力，院方今年斥資800多萬元，引進「全自動盒裝藥發藥機」，讓調劑作業全面升級。

這套系統是全台地區醫院第一台，北護分院院長詹鼎正說，以往藥師要不停走動抓藥、確認數量，現在系統會自動抓取正確藥品送到發藥口，「藥師只要核對藥品和說明就好」，大幅減少出錯風險，台大醫院總院也正在建置中。

台大北護分院引進 候藥時間縮短2成

目前院內的系統已納入60多項盒裝藥品，約占院內盒裝藥4成，全面上線後，預估藥師作業時間可減少30%、調劑錯誤率下降95%以上、病人候藥時間也能縮短20%，發藥正確率超過99.5%。

北護分院藥師彭思瑋補充，自動化設備也讓庫存、數量與效期都能即時監控，「更精準調劑、不怕疏漏」；北護分院醫事部主任陳錦得說，在ESG永續面向上，該設備也減少紙張與標籤耗材約兩成、降低藥品報廢率3成、節能15%，系統數據化讓醫院可持續追蹤藥品耗用趨勢，優化採購決策並減少浪費。自動化的目的不是取代藥師，而是讓藥師回到臨床現場，投入更多時間與病人對話，強化用藥安全與健康教育。

詹鼎正坦言，藥師人力「真的非常吃緊」，最缺的時候夜診甚至沒有藥師值班，只能靠兼職藥師、釋出處方箋方式因應，今年陸續補進3名藥師，醫院持續透過調整薪資待遇、制定晉升措施、優化工作環境來留才、攬才。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中