全自動發藥機 減輕藥師壓力

記者邱芷柔／台北報導

高齡化社會、慢性病患者持續增加，藥師人力吃緊，台大醫院北護分院一度因人力不足，夜診藥局被迫停擺，為提升調劑效率、減輕藥師壓力，院方今年斥資800多萬元，引進「全自動盒裝藥發藥機」，讓調劑作業全面升級。

這套系統是全台地區醫院第一台，北護分院院長詹鼎正說，以往藥師要不停走動抓藥、確認數量，現在系統會自動抓取正確藥品送到發藥口，「藥師只要核對藥品和說明就好」，大幅減少出錯風險，台大醫院總院也正在建置中。

台大北護分院引進 候藥時間縮短2成

目前院內的系統已納入60多項盒裝藥品，約占院內盒裝藥4成，全面上線後，預估藥師作業時間可減少30%、調劑錯誤率下降95%以上、病人候藥時間也能縮短20%，發藥正確率超過99.5%。

北護分院藥師彭思瑋補充，自動化設備也讓庫存、數量與效期都能即時監控，「更精準調劑、不怕疏漏」；北護分院醫事部主任陳錦得說，在ESG永續面向上，該設備也減少紙張與標籤耗材約兩成、降低藥品報廢率3成、節能15%，系統數據化讓醫院可持續追蹤藥品耗用趨勢，優化採購決策並減少浪費。自動化的目的不是取代藥師，而是讓藥師回到臨床現場，投入更多時間與病人對話，強化用藥安全與健康教育。

詹鼎正坦言，藥師人力「真的非常吃緊」，最缺的時候夜診甚至沒有藥師值班，只能靠兼職藥師、釋出處方箋方式因應，今年陸續補進3名藥師，醫院持續透過調整薪資待遇、制定晉升措施、優化工作環境來留才、攬才。

