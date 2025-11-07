自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

近視雷射被退貨 竟是感冒藥惹禍

2025/11/07 05:30
近視雷射被退貨 竟是感冒藥惹禍

▲醫師執行近視雷射手術；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／張芯瑜）。

文／張芯瑜

30歲阿哲（化名）是兒童體操教練，教學時需要協助學生翻滾跳躍，眼鏡常常被打歪，嚴重影響教學品質，萌生做近視雷射的念頭。至眼科評估後，阿哲的角膜厚度、視網膜狀況一切良好，夜間瞳孔尺寸卻超標。經詢問發現阿哲近期因服用感冒藥，藥物中含偽麻黃鹼成分，停藥2週後，阿哲的夜間瞳孔尺寸回歸正常範圍，才順利完成近視雷射手術。

夜間瞳孔的尺寸是進行近視雷射前，一項重要的檢查項目。我們的瞳孔就像照相機的光圈，在白天光線充足時會縮小，在夜晚或暗室中，為了讓更多光線進入眼內，瞳孔會自然放大。近視雷射手術是利用雷射在角膜上創造1個「光學區」來矯正度數，如果光學區的直徑小於夜間瞳孔放大的直徑，當夜晚瞳孔放大時，光線就會穿過未經雷射處理的角膜邊緣區域。

當光線穿過處理區和未處理區的邊界時，會產生散射，顯著增加眼睛的高階相差，導致術後在夜間看路燈或車頭燈時，出現明顯的眩光、星芒或光暈現象，嚴重影響夜間開車或活動的安全性。

經檢查，阿哲的夜間瞳孔測量值高達7.8mm（成人正常值為6mm），通常測量結果過大，會建議採保守治療方式，或是暫緩手術。

含偽麻黃鹼 夜間瞳孔暫時性放大

由於阿哲亟欲解決工作上的困擾，便詢問阿哲近期是否有服用藥物。果不其然，阿哲最近因感冒流鼻水，服用的感冒藥中含偽麻黃鹼成分，這類藥物屬於交感神經興奮劑，具有收縮血管、緩解鼻塞作用，同時具備放大瞳孔特性。除了偽麻黃鹼外，抗組織胺藥、某些抗憂鬱藥物、暈車藥，也可能造成瞳孔暫時性放大。

待阿哲感冒痊癒，並完全停用所有可能影響瞳孔的藥物至少2週，再重新回診所測量時，夜間瞳孔尺寸果然回歸正常範圍，符合手術的安全條件，並順利完成手術，擺脫被學生打歪眼鏡的困擾，也確保術後的夜間視力品質。

做近視雷射前，每一項數據都關係到術後的視覺品質和安全，建議看診時應如實告知病史與藥物，術前檢查當天，確保身體沒有急性感染，或正在使用會影響眼睛檢查的藥物，透過嚴謹的術前評估，才能擁有安全且清晰穩定的視覺。

（作者為遠見眼科台北101旗艦醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中