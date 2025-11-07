近視雷射被退貨 竟是感冒藥惹禍

▲醫師執行近視雷射手術；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／張芯瑜）。

文／張芯瑜

30歲阿哲（化名）是兒童體操教練，教學時需要協助學生翻滾跳躍，眼鏡常常被打歪，嚴重影響教學品質，萌生做近視雷射的念頭。至眼科評估後，阿哲的角膜厚度、視網膜狀況一切良好，夜間瞳孔尺寸卻超標。經詢問發現阿哲近期因服用感冒藥，藥物中含偽麻黃鹼成分，停藥2週後，阿哲的夜間瞳孔尺寸回歸正常範圍，才順利完成近視雷射手術。

夜間瞳孔的尺寸是進行近視雷射前，一項重要的檢查項目。我們的瞳孔就像照相機的光圈，在白天光線充足時會縮小，在夜晚或暗室中，為了讓更多光線進入眼內，瞳孔會自然放大。近視雷射手術是利用雷射在角膜上創造1個「光學區」來矯正度數，如果光學區的直徑小於夜間瞳孔放大的直徑，當夜晚瞳孔放大時，光線就會穿過未經雷射處理的角膜邊緣區域。

當光線穿過處理區和未處理區的邊界時，會產生散射，顯著增加眼睛的高階相差，導致術後在夜間看路燈或車頭燈時，出現明顯的眩光、星芒或光暈現象，嚴重影響夜間開車或活動的安全性。

經檢查，阿哲的夜間瞳孔測量值高達7.8mm（成人正常值為6mm），通常測量結果過大，會建議採保守治療方式，或是暫緩手術。

含偽麻黃鹼 夜間瞳孔暫時性放大

由於阿哲亟欲解決工作上的困擾，便詢問阿哲近期是否有服用藥物。果不其然，阿哲最近因感冒流鼻水，服用的感冒藥中含偽麻黃鹼成分，這類藥物屬於交感神經興奮劑，具有收縮血管、緩解鼻塞作用，同時具備放大瞳孔特性。除了偽麻黃鹼外，抗組織胺藥、某些抗憂鬱藥物、暈車藥，也可能造成瞳孔暫時性放大。

待阿哲感冒痊癒，並完全停用所有可能影響瞳孔的藥物至少2週，再重新回診所測量時，夜間瞳孔尺寸果然回歸正常範圍，符合手術的安全條件，並順利完成手術，擺脫被學生打歪眼鏡的困擾，也確保術後的夜間視力品質。

做近視雷射前，每一項數據都關係到術後的視覺品質和安全，建議看診時應如實告知病史與藥物，術前檢查當天，確保身體沒有急性感染，或正在使用會影響眼睛檢查的藥物，透過嚴謹的術前評估，才能擁有安全且清晰穩定的視覺。

（作者為遠見眼科台北101旗艦醫師）

