健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

打抗生素免住院 門診注射助患者抗感染

2025/11/07 05:30
打抗生素免住院 門診注射助患者抗感染

▲豐原醫院實施「門診抗生素注射治療計畫」（OPAT），讓需長期靜脈注射抗生素的患者勿需住院也能獲得妥善治療。 （豐原醫院提供）

記者歐素美／台中報導

健保署推動「門診抗生素注射治療計畫（Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy， OPAT）」政策，衛生福利部豐原醫院配合實施，讓需長期靜脈注射抗生素的患者能於門診注射後返家休養，不僅降低住院期間交叉感染的風險，也大幅提升患者生活品質。

健保署OPAT計畫 豐原醫院推動

豐原醫院感染科醫師黃駟榮表示，OPAT適用於多種感染性疾病，包括肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染及醫療器材相關感染等，只要患者病情穩定，經醫師評估合適，即可於門診定期接受抗生素注射，並依醫囑定期回診追蹤治療。

黃駟榮指出，該院配合政策至11月6日已執行OPAT共23案，其中以軟組織感染與尿路感染者居多，選擇長效型一天一次，且抗藥性較少的抗生素進行治療，個案在治療期間皆未再掛急診或住院，顯示臨床成效良好。

黃駟榮說，計畫推行後，病患不僅減少住院天數與經濟負擔，也能更快康復、回歸日常生活，為確保治療安全與品質，豐原醫院建立完整OPAT照護流程，由感染科醫師、藥師、護理人員及個案管理師等組成跨科團隊，共同評估治療可行性，並提供衛教指導與療程追蹤，確保病患在家中治療期間的安全與用藥正確性。

病人負擔減輕 病房周轉效率提升

豐原醫院泌尿科主任林德祺指出，28歲王姓男子在科技公司任職，因副睪丸發炎高燒，原本需住院7天，考量工作繁忙，在醫師建議下選擇OPAT，僅需每天下班到泌尿科門診注射點滴半小時，就能返家休息，病情也明顯改善。王男說，無需住院、彈性又安全的治療方式，不僅減輕病人負擔，也能讓上班族正常工作，兼顧家庭，一舉數得。

黃駟榮強調，OPAT計畫的實行，讓患者無需長期住院即可安全有效地對抗感染，同時也提升醫院病房周轉效率，使醫療資源能更妥善運用，讓更多急重症患者獲得即時照護。

