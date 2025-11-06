自由電子報
「兒科才有的風景」影片上線 台大兒醫傳遞兒科醫療價值

2025/11/06 05:30
「兒科才有的風景」影片上線 台大兒醫傳遞兒科醫療價值

▲林銘泰（左4後排）說，作為兒科醫師，雖然辛苦，但不覺得累。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

「兒科才有的風景」影片上線 台大兒醫傳遞兒科醫療價值

▲吳先生（左）與吳小妹昨天感謝台大兒科醫療團隊的救治。（記者林志怡攝）

兒科醫師近年來面臨嚴峻的人力挑戰，更因少子化被許多人視為夕陽科別。台大兒童醫院推出首部兒童醫療影片「只有兒科才有的風景」，希望讓社會了解兒科醫療的價值與意義。院長李旺祚也提到，讓孩子得到應得的治療，是他作為兒科醫師堅持至今的理由，這也是兒科醫師無可替代的快樂，醫院也透過深耕計畫專案主治醫師、例行的值班型主治醫師等作法，設法讓醫師留在兒科體系。

李旺祚說，社會大眾往往不太了解兒科的實際工作情況，台大兒醫因此推出首部兒童醫療影片「只有兒科才有的風景」，繼先前的短片版本，5日再推出16分鐘的完整版，讓觀眾看見從新生兒病房到重症兒童醫療照護的真實場景。

另李旺祚提到，近年來政府越來越重視兒童醫療，預防醫學的領域持續發展，希望未來能成立國家級兒童健康研究中心，進行先進尖端醫療研究、預防醫學推廣，也給年輕醫師更多可行的道路，台大兒醫也透過深耕計畫的專案主治醫師、例行的值班型主治醫師模式，設法讓更多醫師留在兒科體系。

多管道留才 讓年輕醫師有更多路走

12歲的吳小妹罹患先天性心臟疾病「法洛氏四重症」，昨天和父親一同出席記者會，吳先生說，妹妹出生後就從外院轉到台大兒醫進行開胸手術，好幾次病況危急，但醫師都沒有放棄搶救，如今已經放了8隻支架，矯正手術的路還很長，「連醫師都沒有放棄，我們作為爸爸媽媽，更不會放棄。」

「那些平常的事情，反而是你覺得最珍惜的地方」，台大兒醫小兒部副主任林銘泰則提到，孩子們的喜惡非常單純，喜歡的東西會拿來跟你分享、不喜歡的東西也會直接說「我不要」，有些孩子會在看診的時候拿白紙畫畫，畫完就送給醫師，雖然只是很普通的東西，但心裡的暖意是無可取代的。

林銘泰說，另1名罹患川崎病的患者，從小就在台大兒醫追蹤治療，後來這名患者結婚時，甚至還邀請他參加婚禮，一度想讓他坐在主桌，後來更帶著孩子回到台大兒醫來打預防針，曾經有人問他作為兒科醫師有沒有很辛苦？他說：「辛苦是有，但不覺得累，我很享受這樣的氛圍。」

