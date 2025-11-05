自由電子報
背痛、駝背、老倒勼 骨鬆警訊

2025/11/05 05:30
▲藝人潘迎紫日前出席金鐘獎記者會時，展現她的二頭肌。（資料照）

記者李容萍／桃園報導

▲黃淳邦醫師提醒骨質疏鬆症是可逆轉的疾病，提早檢查守護行動力。（聯新國際醫院提供）

76歲女星潘迎紫日前返台參加金鐘獎，緊實二頭肌與凍齡體態驚豔眾人，充滿活力的身影提醒大家，唯有健康的骨骼才能撐起自由行動的人生。

桃園市聯新國際醫院骨質疏鬆門診主治醫師黃淳邦昨說，骨質疏鬆症是「沉默的殺手」，在於它不痛不癢，卻會在骨折後引發致命後果，呼籲高風險族群務必定期接受骨密度檢查，久坐少動者更應提早檢查。

定期檢測骨密度 守護行動力

許多長輩將「背痛、駝背、老倒勼（身高變矮）」視為自然老化現象，這些其實是骨質流失導致骨頭結構塌陷的警訊，脊椎、胸椎壓迫性骨折更是骨鬆常見的病症，6至7成患者在發生骨折時全無症狀，直到檢查才發現問題。

黃淳邦提醒，若出現下背痛持續兩週以上未改善，應尋求骨鬆專科醫師的協助，臨床統計顯示髖部骨折後1年內，女性死亡率從3%飆升至11.2%，男性更從4%飆高到18%，死亡風險是未骨折者的近4倍，這些患者往往不是死於骨折本身，而是骨折帶來的併發症，長期臥床易引發血栓、肺炎、泌尿道感染等致命併發症。

他建議身高減少（〉4cm）、65歲以上女性或70歲以上男性、長期服用類固醇藥物者、內分泌代謝疾病者、長期抽菸、喝酒、體重過輕、缺乏運動者、有髖部骨折家族史等，應定期量測骨骼密度。

黃淳邦表示，3大保骨對策，均衡飲食不菸酒，每日攝取足夠鈣質、維生素D，補充奶製品、深綠色蔬菜、堅果與魚類，適時曬太陽；規律運動強骨力，持續快走、負重訓練與核心運動都有效。長者可運用公園「漫步機」，每日鍛鍊3至5分鐘，強化下背肌群與平衡力；加強防跌，改善居家照明與地面環境。

