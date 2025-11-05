流感疫情 「秋季」本週歇 「冬季」恐發威

▲公費流感疫苗剩不到200萬劑，符合公費接種資格的民眾應盡速接種。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

▲疾管署發言人曾淑慧提醒，疫苗仍是關鍵防線。（記者邱芷柔攝）

上週全國類流感門急診就診人次約10萬6829人次，較前一週下降4.9%，疾管署發言人曾淑慧指出，預估本週就會正式脫離流行期，不過上週仍新增63例流感併發重症與9例死亡，且冬季流感虎視眈眈，根據過去經驗，冬季流感重症死亡病例會高於秋季，疫苗仍是關鍵防線，公費流感疫苗剩不到200萬劑，提醒符合公費接種資格的民眾盡速接種。

疾管署︰疫苗是關鍵防線 公費疫苗剩不到200萬劑

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，上週急診類流感就診比率為10.4%，已低於流行預值11%，若連續兩週維持低於此標準，就能宣告脫離流行期。上週新增的63例重症中，95%未接種本季疫苗、79%有慢性病史；9例死亡個案也全數未接種，其中約8成患有慢性病，疫苗仍是預防重症與死亡的關鍵。

至於新冠疫情，郭宏偉指出，國內門急診就診人次仍在低點波動，上週新增6例重症、1例死亡，重症者皆未接種LP.8.1疫苗，死亡個案為65歲以上慢性病長者，目前社區主要流行株仍為NB.1.8.1。

曾淑慧提醒，今年公費流感與新冠疫苗已於11月1日開放第2階段接種，50至64歲無慢性病的成人也可接種；此外，自11月12日起將新增Novavax JN.1疫苗，屆時國內可提供莫德納LP.8.1與Novavax JN.1兩種不同製程的公費新冠疫苗，均經證實安全有效；12歲以上民眾可任選接種，6個月至11歲兒童則可施打莫德納疫苗。

疾管署統計，截至11月3日，國內公費流感疫苗已接種約477.8萬人次，新冠疫苗約106.1萬人次，均為去年同期的1.2倍。目前全台約有4400家接種院所，部分全聯、大全聯及家樂福門市也設置臨時接種站，民眾可上各縣市衛生局網站、疾管署「流感防治一網通」或撥打1922查詢，先行預約，以節省等候時間。

